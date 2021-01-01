ما هي صفقات يوفنتوس ومن الراحلون في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

تعرف على صفقات يوفنتوس الجديدة في سوق الانتقالات الشتوية 2021، وما رحل عن البيانكونيري في ميركاتو الشتاء الذي لم يشهد نشاط كبير لجميع الأندية؟

يعد يوفنتوس من أعرق الفريق في إيطاليا وأوروبا، فهو أكثر فريق فاز بالدوري الإيطالي في تاريخ البطولة، كما أنه من أهم الفرق في دوري أبطال أوروبا كل عام.

يمر البيانكونيري بمرحلة إحلال وتجديد بدأت مع رحيل المدرب أليجري، وتسلم القيادة بعده ماوريتسيو ساري الذي لم يقدم أداءً جيدًا الموسم الماضي، فقررت إدارة السيدة العجوز إقالته والتعاقد مع المدرب الحالي أندريا بيرلو.

يتواجد يوفنتوس في مركز غير معتاد بالنسبة لعشاقه في جميع أنحاء العالم، فقد كان دائمًا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، لكنه هذا الموسم تنازل عنها لصالح ميلان الذي توج بطلاً للشتاء في الكالتشيو.

بالطبع يحتاج البيانكونيري إلى تدعيم خطوطه، لكن على العكس تمامًا لم تتغير قائمة الفريق كثيرًا مع انتهاء سوق الانتقالات الشتوية 2021.

تعاقد يوفنتوس مع عدد من اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية 2020، قدموا الدعم اللازم للفريق خلال النصف الأول من الموسم، كما تخلص الفريق من عدد من اللاعبين الذين مثلوا عبء على الفريق، لعل أبرزهم هيجوايين وماتويدي وروجاني.

لكن، ما هي صفقات يوفنتوس في سوق الانتقالات الشتوية 2021 ومن رحل عن السيدة العجوز في الميركاتو؟ يقدم لك جول الإجابة.

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ما هي صفقات يوفنتوس في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

تعاقد يوفنتوس مع لاعب واحد فقط في سوق الانتقالات الشتوية 2021، هو لاعب جنوى الشاب نيكولو روفيلا.

كلفت الصفقة السيدة العجوز 18 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون كمتغيرات، وبحسب الاتفاق بين الناديين، سيستمر اللاعب في صفوف فريقه القديم على سبيل الإعارة.

عاد أيضًا رولاندو ماندراجورا إلى البيانكونيري في سوق الانتقالات الشتوية 2021، حيث انتهت فترة إعارته لأودينيزي بعد أن جدد يوفنتوس التعاقد معه من نفس الفريق في الصيف الماضي، لكنه رحل أيضًا في ميركاتو الشتاء إلى تورينو على سبيل الإعارة.

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من رحل من يوفنتوس في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

رحل من يوفنتوس في سوق الانتقالات الشتوية 2021 سامي خضيرة، وذلك في صفقة انتقالٍ حر إلى نادي هيرتا برلين الألماني.

كما غادر أيضًا مانولو بورتانوفا إلى نادي جنوى، وذلك مقابل 10 ملايين يورو بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات، كذلك رحل ماندراجورا إلى نادي تورينو، وبقي روفيلا في جنوى.