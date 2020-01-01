سوق الانتقالات: تعرف على صفقات وأخبار برشلونة في ميركاتو صيف 2020

تعرف على أخبار برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2020، وما هي الصفقات الرسمية والمحتملة ومن هم المرشحون للرحيل عن الكامب نو في الميركاتو؟

لطالما ظل برشلونة يبحث عن بديل لنيمار منذ رحيله في 2017 إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية جعلته الأغلى في تاريخ كرة القدم، لكن كل مساعي الكتلان لإيجاد البديل فشلت، وهو ما دفعهم إلى التحرك نحو البرازيلي منذ الصيف الماضي.

تعرض نادي برشلونة للكثير من الهزات هذا الموسم قبل توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا في أوروبا، كان أبرزها رحيل مدربه فالفيردي الذي كان مغضوب عليه وتسلم كيكي سيتين قيادة الفريق في الشتاء الماضي.

لم يكن سوق انتقالات قويًا للبلاوجرانا هذا العام، لكن العشاق ينتظرون سوق الانتقالات الصيفية وفي داخلهم الأمل في تحرك الإدارة بشكل جدي لتدعيم الفريق الذي يحتاج الكثير من الدعم في كل المراكز تقريبًا.

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لكن ما هي الصفقات الرسمية والمحتملة لبرشلونة في الميركاتو؟ ومن هم المرشحون للرحيل؟ هذا ما سنتعرف عليه قبل بداية سوق الانتقالات.

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ما هي صفقات برشلونة في سوق انتقالات صيف 2020؟

ضم نادي برشلونة حتى الآن لاعب واحد فقط هو البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو لاعب نادي سبورتنج براجا، وكان التوقيع في الشتاء على أن ينضم مع فتح سوق الانتقالات في هذا الصيف.

صفقات برشلونة في صيف 2020 :

اللاعب السعر الفريق السابق فرانسيسكو ترينكاو 34 مليون يورو سبورتنج براجا - البرتغال

ما هي الصفقات المحتملة لبرشلونة سوق الانتقالات؟

عدد من الأسماء ارتبط بهم برشلونة قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية، لكن أغلبها تدعيمات هجومية.

نيمار - باريس سان جيرمان

هذا الصيف هو الثاني على التوالي الذي يتحرك فيه برشلونة من أجل استعادة نيمار من باريس سان جيرمان ، فقد حدث ذلك أيضًا في الصيف الماضي وكان البرازيلي قريب من العودة لكنه لم يعد.

حاول البلاوجرانا تعويض رحيل نجم السامبا بضم العديد من اللاعبين أمثال عثمان ديمبيلي وفيليبي كوتينيو وأنطوان جريزمان، لكن جميعهم فشلوا وهو ما دفع الكتلان إلى طلب استعادة نجمهم من جديد.

وبحسب الأخبار فنيمار يريد العودة لبرشلونة مع بداية الميركاتو، لكن العقبة هي باريس سان جيرمان الذي لا يريد رحيله إلا بمبلغ قريب من الذي انضم به 222 مليون يورو.

لاوتارو مارتينيز - إنتر

انضم لاوتارو مارتينيز لإنتر في صيف 2018 قادمًا من نادي راسينج الأرجنتيني مقابل 22 مليون يورو فقط، وهو الآن مطلوب في برشلونة مع بداية سوق الانتقالات الصيفية مقابل 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقده.

لم يظهر الأرجنتيني بصورة قوية في الموسم الأول بسبب تواجد ماورو إيكاردي الذي رحل بعد ذلك إلى باريس سان جيرمان ، وهو ما تسبب في تألق اللاعب ليلفت أنظار الكتلان.

عرض برشلونة الكثير من لاعبيه مقابل ضم لاوتارو من الإنتر أمثال سيميدو وفيربو وراكيتيتش وغيرهم، لكن فريق الدوري الإيطالي يريد المال ولا يريد أي لاعب من البلاوجرانا.

ميراليم بيانيتش - يوفنتوس

هذه ليست الرة الأولى التي يخرج فيها أخبار عن انتقال بيانتيش من يوفنتوس إلى برشلونة ، لكن الأخير يبدو أنه عازم على ضمه مع بداية سوق الانتقالات الصيفية.

عرض البلاوجرانا أيضًا صفقة تبادلية على الفريق الإيطالي مقابل التخلي عن النجم البوسني، وكان من اللاعبين المعروضين أرتورو الذي انضم للكامب نو الصيف الماضي، لكن حتى الآن لم يحدث الاتفاق رغم أن ميراليم بيانيتش رفض عروض من مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان .

الصفقات المحتملة لبرشلونة في ميركاتو صيف 2020

اللاعب الفريق لاوتارو مارتينيز الإنتر - إيطاليا نيمار باريس سان جيرمان - فرنسا ميراليم بيانيتش يوفنتوس - إيطاليا

من يرحل من برشلونة في سوق الانتقالات؟

حتى الآن تأكد رحيل واحد فقط من برشلونة مع بداية سوق انتقالات صيف 2020، هو التركي أردا توران الذي سينتهي عقده في يوليو وسيرحل مجانًا.

هناك أكثر من لاعب آخر مرشحون للرحيل من الكامب نو مع بداية الميركاتو، يمكن أن نذكر منهم إيفان راكيتيتش الذي يسعى الفريق إلى التخلص منه وإدخاله في أي صفقة مطلوبة.

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البرازيلي أرتور أيضًا قد يرحل بسبب قلة مشاركاته مع برشلونة خلال الموسم، وقد يتم الدفع به في صفقة بيانيتش من يوفنتوس، كذلك الظهير الأيسر جونيور فيربو الذي يسعى الكتلان إلى دخوله في صفقة البوسني أو لاوتارو مارتينيز.

يريد البلاوجرانا أيضًا رحيل عثمان ديمبيلي الذي جاء كبديل لنيمار ولم يثبت نفسه، كذلك فيليبي كوتينيو المعار في الوقت الحالي لبايرن ميونخ متواجد على رأس قائمة المرشحين للرحيل، وأخيرًا قد يرحل أرتورو فيدال إلى الإنتر بعد أن طلبه أنطونيو كونتي.

الراحلون من برشلونة في ميركاتو صيف 2020: