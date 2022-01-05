أخبار ريال مدريد: نيوكاسل يحدد سعر بيل .. وروما يريد ماريانو

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 5 يناير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 5 يناير 2022:

حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، قرر ريال مدريد إنهاء اهتمامه بالتعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي بسبب طلباته المادية الباهظة.

المدافع الألماني يرغب في الحصول على 240 ألف يورو أسبوعيًا، وهو ما لا يتناسب مع خطط ريال مدريد.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن نجاح ثنائية إيدير ميليتاو ودافيد ألابا جعل ريال مدريد يتراجع عن صفقة روديجر.



نيوكاسل يحدد القيمة التي سيدفعها من أجل بيل

حسب صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، فإن الويلزي جاريث بيل أصبح هدفًا لنادي نيوكاسل الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

النادي الإنجليزي يريد التعاقد مع الويلزي، ومستعد لتقديم 20 مليون يورو من أجل إقناع ريال مدريد بالتخلي عن بيل.

ومن المرجح أن يقبل ريال مدريد هذه القيمة في حالة تقديم عرض رسمي، بالنظر إلى أن بيل دخل آخر ستة أشهر في عقده مع النادي الملكي.

حسب صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، فإن نادي روما الإيطالي يخطط للتحرك من أجل التعاقد مع ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد في يناير الجاري.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن ماريانو هو هدف روما البديل، وذلك في حالة فشل "الذئاب" في صفقة التعاقد مع مارتين برايثوايت مهاجم برشلونة.

حسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد يراقب تطور الفرنسي ماكسنس لاكروا مدافع نادي فولفسبورج الألماني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لاكروا قد دخل خطط ريال مدريد وقد يتحرك لضمه في الصيف المقبل، كبديل محتمل لصفقة التعاقد مع روديجر.