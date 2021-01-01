أخبار ريال مدريد: تحديد خليفة راموس وأرتيتا يغير رأيه بشأن إيسكو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 4 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات هذا الصيف، لم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال في موسمه الأول بسبب كثرة الإصابات.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 4 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 4 يناير 2021:

هل كان زيدان محقًا في قرار رحيل بيل ورودريجيز؟

كان زين الدين زيدان قد همش رودريجيز وجاريث بيل خلال موسمهما الأخير في ريال مدريد، ساهم الثنائي معًا بشكل كبير في إنجازات اللوس بلانكوس خلال السنوات القليلة الماضية، ومع ذلك لم ينسجم أي منهما بشكل جيد مع زيدان.

وبعد رحيلهم سجل خاميس لاعب الوسط المهاجم 3 أهداف و 3 تمريرات حاسمة في أول ست مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع إيفرتون وتفاخر بإحصائياته كونه اللاعب الأكثر إبداعًا في الدوري، ومع ذلك فإن الإصابة المفاجئة أبقته بعيدًا عن الملاعب لفترة طويلة.

على الجانب الآخر، كان جاريث بيل دون المستوى في توتنهام،الجناح الويلزي لم يبدأ حياته بعد في شمال لندن على الرغم من لعب نصف موسم بالفعل، بيل بالتأكيد ليس نفس اللاعب الذي كان عليه من قبل ولا يمكن تبرير تراجعه حتى الآن.

أرتيتا يغير رأيه بشأن إيسكو!

بدل مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا اهتمامه بصانع ألعاب ريال مدريد إيسكو بسبب أداء إميل سميث روي، وفقًا لـ AS.

يُزعم أن إيسكو كان تحت أنظار مدرب الجانرز، وشعر أنه سيلعب دورًا رئيسيًا في ستاد الإمارات إذا تمكنوا من إبرام صفقة للاعب خط الوسط.

ومع ذلك، يبدو أن رغبة أرتيتا في التوقيع مع إيسكو قد توقفت بسبب تألق سميث روي.

ريال مدريد يحدد خليفة راموس

يفكر ريال مدريد في ضم مدافع فياريال باو توريس كبديل محتمل لسيرخيو راموس - بحسب تيمبو دي خويجو.

كما هو الحال مع العديد من النجوم هذا الموسم، سيندرج راموس إلى مجموعة اللاعبين المجانيين في الصيف مع عدم قيام إدارة الملكي بالتجديد له حتى الآن.

سيسعى ريال مدريد إلى إحضار توريس إذا غادر قائدهم، بعد أن أعجب بالأداء الأخير للاعب البالغ من العمر 23 عامًا في فياريال.

فاسكيز يترك قرار بقاءه لريال مدريد

اعترف لوكاس فاسكيز بأن الكرة في ملعب ريال مدريد عندما يتعلق الأمر بما إذا كان سيوقع عقدًا جديدًا أم لا.

وقال فاسكيز لموفيستار يوم السبت "سنعمل على ذلك ونرى ما سيحدث، لا يعتمد الأمر علي فقط، أشارك كثيرًا الآن وأريد مواصلة العمل للفريق."

ريال مدريد يستعد لضم محمد صلاح!

يستعد ريال مدريد لصفقة انتقال محمد صلاح، حسب قناة سكاي سبورتس.

جعل العملاق الإسباني صلاح هدفهم الكبير وسيتطلعون للتعاقد هذا الصيف مع نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي في هذا الموسم حتى الآن.