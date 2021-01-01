أخبار ريال مدريد: خطة لضم محمد صلاح وفاسكيز لا يريد الرحيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 3 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات هذا الصيف، لم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال في موسمه الأول بسبب كثرة الإصابات.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 3 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 3 يناير 2021:

ريال مدريد يستعد لضم محمد صلاح!

يستعد ريال مدريد لصفقة انتقال محمد صلاح، حسب قناة سكاي سبورتس.

جعل العملاق الإسباني صلاح هدفهم الكبير وسيتطلعون للتعاقد هذا الصيف مع نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي في هذا الموسم حتى الآن.

فاسكيز يعترف برغبته في البقاء مع ريال مدريد

اعترف لوكاس فاسكيز بأن الكرة في ملعب ريال مدريد عندما يتعلق الأمر بما إذا كان سيوقع عقدًا جديدًا ام لا.

وقال فاسكيز لموفيستار يوم السبت "سنعمل على ذلك ونرى ما سيحدث، لا يعتمد الأمر علي فقط، أشارك كثيرًا الآن وأريد مواصلة العمل للفريق."

نجم توتنهام على رادار ريال مدريد

أكدت بعض التقارير أن مهاجم توتنهام هيونج مين سون على رادار ريال مدريد.

يُقال إن زين الدين زيدان من أشد المعجبين باللاعب الدولي الكوري، وقد يميل إلى تقديم عرض كبير في مرحلة ما في المستقبل القريب.

اليونايتد يقرر بيع بوجبا

ذكرت صحيفة ذا ميرور أن مانشستر يونايتد يسعى لبيع بول بوجبا هذا الصيف.

وافق الشياطين الحمر على أن اللاعب الفرنسي لن يوقع صفقة جديدة في الأولد ترافورد وسيتطلع الآن للاستفادة من نجم خط الوسط الذي يستمر عقده الحالي حتى 2022.

أفادت تقارير أن ريال مدريد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان مهتمون جميعًا بضم بوجبا.

كوبو يسعى للرحيل من فياريال

يتطلع تاكيفوسا كوبو لإنهاء فترة إعارته في فياريال من ريال مدريد مبكرًا، وفي نفس الوقت لا يريد اللاعب العودة للبرنابيو، حيث يخشى من عدم المشاركة.

قد يكون الجناح الياباني في طريقه إلى خيتافي.