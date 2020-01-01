أخبار ريال مدريد: منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد من أجل سانشو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 24 يونيو2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020:

ريال مدريد يراقب وضع سانشو

زعمت تقارير صحفية ألمانية أن بوروسيا دورتموند قد حدد 129 مليون يورو كقيمة مادية للموافقة على رحيل جادون سانشو.

ريال مدريد يراقب عن كثب الأمر من أجل الانقضاض على اللاعب، بينما ترجح الصحف أن مانشستر يونايتد هو الأقرب للتعاقد معه.

خاميس يكشف حرمانه من الرحيل عن ريال مدريد

كشف خاميس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد، عن تلقيه أكثر من عرض للرحيل عن النادي الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

خاميس قال " "كانت هناك العديد من العروض للتعاقد معي، أبرزها من فريق إسباني كبير لن أذكر اسمه، ولكن ريال مدريد رفض الفكرة".

وأضاف:"ظننت أن الصفقة تمت، ولكن ريال رفض انتقالي لهذا النادي على وجه التحديد، ورحبوا بانضمامي لفريق آخر".

وتابع:"تلقيت بعض العروض الأخرى، أهمها من أحد أندية الدوري الإيطالي، ولكني لم أقتنع بهذه الفكرة، وكذلك وكيلي جورجي مينديش أخبرني بعرض صيني رفضته لرغبتي في الاستمرار بالدوريات الأوروبية".

باريس سان جيرمان يضغط لخطف كوبو

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الدخول في مفاوضات لضم تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت اهتمام باريس بضم اللاعب هذا الصيف، رغم اعتباره أحد نجوم المستقبل لدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

باريس سبق وأن حاول التعاقد مع اللاعب قبل انتقاله إلى ريال مدريد، ولكن كوبو فضل النادي الإسباني، رغم العرض المالي الضخم من النادي الفرنسي براتب سنوي تصل قيمته إلى 4 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن هناك 29 نادياً أرسلوا خطابات لريال من أجل التعاقد مع اللاعب المعار لصفوف ريال مايوركا، منها لاتسيو وأياكس وريال بيتيس وميلان وريال سوسييداد.

ريال مدريد ينافس مانشستر يونايتد ويوفنتوس على راؤول خيمينيز

أكدت تقارير من "كالتشيو ميركاتو" أن ريال مدريد لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع راؤول خيمينيز، مهاجم ولفرهامبتون، خلال الميركاتو الحالي.

لكن رغبة الملكي تصطدم بمحاولات من ناديي مانشستر يونايتد ويوفنتوس، ولا سيما الأخير، الذي وبحسب آخر الأنباء عرض دانييلي روجاني وفيديريكو بيرنارديسكي على إدارة ولفرهامبتون نظير المهاجم البرتغالي.

ووجبت الإشارة إلى أن المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا وكيله هو خورخي مينديش، ويفترض أن هذا يُقربه بصورة إضافة من ريال مدريد نظرًا لقوة علاقة فلورنتينو بيريز مع الوكيل البرتغالي الشهير.

رايولا يستعد لعرض إبراهيموفيتش على ريال مدريد

أشارت دون بالون إلى أن وكيل الأعمال مينو رايولا جاهز لعرض مهاجم ميلان زلاتان ابراهيموفيتش على ريال مدريد.

ولم يُعرض على اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا تجديد عقده الذي سينتهي مع بداية سوق الانتقالات في سان سيرو.

يريد إبراهيموفيتش مواصلة اللعب على مستوى عالٍ إذا غادر الروسونيري، ووكيله يرى الريال كوجهة محتملة للمهاجم.