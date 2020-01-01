أخبار ريال مدريد: هل يرحل زيدان ومن بديله المحتمل وموعد عودة أوديجارد؟

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020:

الريال يفكر في استبدال زيدان!

تم وصف ماوريسيو بوتشيتينو بأنه خليفة زين الدين زيدان في ريال مدريد - وفقًا لما ذكر في دون بالون.

يفكر البلانكوس في إجراء تغيير خلف الكواليس بعد بداية غير موفقة للموسم الجديد، والتي توجت بهزيمة 1-0 أمام قادس في نهاية الأسبوع.

تم بالفعل اختيار بوتشيتينو ليحل محل زيدان، بعد أن كان عاطلاً عن العمل منذ إقالته من توتنهام في نوفمبر الماضي.

بوروسيا دورتموند لن يسمح برحيل نجمه إلى ريال مدريد

لا ينوي بوروسيا دورتموند السماح لجيو رينا بالرحيل إلى ريال مدريد ، حسب ما أوردته AS.

اعتاد العمالقة الألمان على رؤية كبار الأندية مهتمة بالمواهب الشابة التي تظهر في فريقهم، ولكنهم لن يسمحوا ولن يفرطوا في لاعب خط الوسط الأمريكي الواعد والذي ينتظره مستقبل مبهر.

راموس قد يغيب عن اللقاء الأول بدوري أبطال أوروبا

مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس مشكوك في وجوده لمواجهة شاختار دونستك في المباراة الافتتاحية لموسم دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

أُجبر راموس على مغادرة مباراة السبت أمام قادش بعد ضربة في ركبته ولا يريد المخاطرة بوجوده في الكلاسيكو القادم، لذلك سيكون على استعداد للتحلي بالصبر وتفويت المواجهة ضد شاختار، وفقًا لتقارير من الصحافة الاسبانية.

زيدان يتعرض للمساءلة في ريال مدريد بسبب رودريجيز

تعرض مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان لمساءلة داخلية في النادي ، وفقًا لـ AS.

يعتقد بعض المراقبون في البرنابيو أن الفرنسي كان يجب أن يتعامل مع قضية خاميس رودريجيز بشكل أفضل ويشعرون بالإحباط بعد رؤيته يتألق في إيفرتون .

مدة غياب أوديجارد للإصابة

بحسب MARCA يتوقع ريال مدريد أن أوديجارد لاعب خط الوسط النرويجي المهاجم سيغيب خلال فترة التوقف الدولية القادمة ويستهدف 29 نوفمبر كموعد عودته من الإصابة، عندما يواجه لوس بلانكوس ديبورتيفو ألافيس الخصم العنيد عادة.