أخبار ريال مدريد: ميسي في مخططات بيريز ورونالدو يطلب بنزيما

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 22 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 22 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 22 أغسطس 2020:

تقارير .. ريال مدريد يطلب ضم ميسي من برشلونة

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي ريال مدريد استفسر من نظيره برشلونة عن إمكانية الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الأرجنتيني برونو أكوستا، والذي يعمل مع عدة صحف إسبانية فيما يتعلق بأخبار كرة القدم.

وكتب الصحفي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر، أن الإدارة أبلغت ميسي بالفعل برغبة النادي الملكي في ضمه.

يوفنتوس يتقدم بصفقة تبادلية لضم بنزيما

الصحفي تانكريدي بالميري التابع لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكد طلب رونالدو من إدارة يوفنتوس التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

وأشار التقرير إلى أن يوفي عرض الثنائي دوجلاس كوستا وأليكس ساندرو في صفقة تبادلية مباشرة، لإغراء ريال بالتخلي عن بنزيما.

كامافينجا لن ينضم إلى ريال مدريد هذا الصيف

كشف إدواردو كامافينجا لاعب وسط رين الفرنسي، عن قراره بخصوص مستقبله بالبقاء أو الرحيل عن النادي الفرنسي.

وقال الشاب الفرنسي في تصريحات مع قناة "Telefoot":" قراري الرسمي بخصوص مستقبلي؟ بكل بساطة أنا مع رين وهناك سنوات قادمة في عقدي".

وأضاف:"لا يجب الالتفات إلى الشائعات المستمرة، لا يهمني على الإطلاق ما يثار بالخارج، إنها كرة القدم، هناك أشياء حقيقية وأخرى خاطئة".

ريال مدريد يقرر منح يوفيتش فرصة أخيرة

قرر نادي ريال مدريد أن يمنح مهاجمه لوكا يوفيتش فرصة أخيرة لإثبات نفسه وتقديم أوراق اعتماده في صفوف النادي الملكي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الموسم المقبل سيكون الأخير للنجم البوسني في صفوف ريال مدريد لو لم يقدم ما هو أفضل مما قدمه في الموسم الماضي.

رينيير هو أول خطوة من بيريز لجلب هالاند إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قد أراد كسب ود بوروسيا دورتموند من خلال الموافقة على إعارة رينيير جيسوس لهم في السوق الصيفية الحالية.

صحيفة "Diaro" ادّعت أن ريال مدريد يحاول تنمية العلاقات أكثر وأكثر مع إدارة دورتموند الحالية من أجل استغلالها بأفضل شكل ممكن الصيف المقبل والحصول على خدمات إرلينج هالاند.