أخبار ريال مدريد: صفقة جديدة مع ميلان وتحديد وجهة خاميس رودريجيز

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 27 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 27 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 27 أغسطس 2020:

خاميس في طريقه إلى إيفرتون

أصبحت مسألة وقت ويُعلن إيفرتون عن تعاقده مع خاميس رودريجيز من ريال مدريد بصورة نهائية.

الكولومبي سيوقع للتوفيز لمدة ثلاثة مواسم، على أن يخفض راتبه ويدفع النادي الإنجليزي قرابة 15 مليون يورو للنادي الملكي.

كارفخال: الصداقات في ريال مدريد معقدة وقوة زيدان في هدوئه

قال داني كارفخال نجم ريال مدريد إن تكوين الصداقات داخل النادي الملكي ليس بالأمر السهل، مؤكدًا أن الهدوء هو نقطة قوة زين الدين زيدان الأولى.

وأضاف: "في ريال مدريد كان تكوين الصداقات صعبًا بعض الشيء، مقارنة بما كان عليه الحال في ليفركوزن مثلًا حيث كنا أصغر سنًا وأقل على مستوى الالتزامات "

وحول زين الدين زيدان قال: "هو هادئ جدًا وهذا ما يميزه، هذه صفة لا تتغير فيه سواء كانت الأمور على ما يرام أو لم تكن كذلك، يظل هادئًا وقادرًا على التفكير"

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ميلان يتوصل إلى اتفاق مع براهيم دياز

أكدت شبكة "سكاي" أن ميلان قد توصل إلى اتفاق بالفعل مع براهيم دياز للحصول عليه على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

وبحسب الشبكة فإن الاتفاق بين ريال مدريد ولاعبه على خروجه معارًا ووجود بند للشراء قد تم، يتبقى الآن الاتفاق على شروط العقد الشخصية بين اللاعب وميلان.

سيبايوس يرفض آرسنال

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن داني سيبايوس قبل أبلغ مسؤولي ريال مدريد رغبته في أن يخرج معارًا ولكن إلى ريال بيتيس وليس فريقه الحالي آرسنال.

ميلان أيضًا كان ضمن المهتمين، ورغم جنوح الصحف إلى أنه يود الاستمرار في الجانرز، خرجت آخر الشائعات لتؤكد أنه يفضل العودة إلى مسقط رأسه في الأندلس.

هل ينضم ميسي إلى ريال مدريد؟

من ضمن الشائعات التي انتشرت في الساعات الماضية مع إعلان ميسي خروجه من برشلونة، كانت شائعة أن فلورنتينو بيريز يُراقب الوضع تمهيدًا لضمه إلى النادي الملكي.

لا يوجد مصدر قوي لهذه المعلومة لتظل شائعة، وإن كان وضع ميسي الحالي يسمح له بالانتقال إلى أي مكان، كما أن بيريز أحد عاشقي هذا النوع من الصفقات أيضًا، كل الاحتمالات تبدو قائمة.