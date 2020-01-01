أخبار ريال مدريد: رونالدو يحث على ضم مبابي وصفقة محتملة مع ميلان

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 23 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 23 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 23 أغسطس 2020:

ميلان يدخل في صفقة سيبايوس

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن ميلان قد أرسل عرضًا رسميًا لريال مدريد من أجل الحصول على توقيع داني سيبايوس.

الصفقة ستكون بنظام الإعارة ويتفاوض جازيديس ومالديني مع الملكي من أجل صاحب الـ24 عامًا، بينما يبدو آرسنال في حالة غرق بأزماته الإدارية قد يجعله يخسر الدولي الإسباني.

رونالدو: مبابي أفضل لريال مدريد من نيمار

حثّ الظاهرة رونالدو ناديه التاريخي ريال مدريد على التعاقد مع كيليان مبابي وعدم التفكير في ضم نيمار.

البرازيلي قال: "أرى أنّ ريال مدريد يجب أن يستثمر في مبابي وليس نيمار، لأنّ الأول بعمر 22 عامًا والآخر يمتلك 28 عامًا والمنطقي البحث عن المواهب الصغيرة والقادرة على مساعدة الفريق لسنوات طويلة".

استثمار ذكي للغاية في كوبو

أشارت صحيفة "آس" إلى أن ريال مدريد قد يتحصل على ضعف قيمة إعارة كوبو إلى فياريال (2.5 مليون يورو) وفقًا للأداء الذي سيقدمه الياباني مع الغواصات.

التأهل إلى دوري الأبطال أو تحقيق كأس الملك أو الذهاب بعيدًا في الدوري الأوروبي سوف يزيد من عوائد كوبو لتصل إلى 4 ملايين بعيدًا عن ثمن الإعارة نفسه.

تقارير .. ريال مدريد يطلب ضم ميسي من برشلونة

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي ريال مدريد استفسر من نظيره برشلونة عن إمكانية الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الأرجنتيني برونو أكوستا، والذي يعمل مع عدة صحف إسبانية فيما يتعلق بأخبار كرة القدم.

وكتب الصحفي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر، أن الإدارة أبلغت ميسي بالفعل برغبة النادي الملكي في ضمه.

كامافينجا لن ينضم إلى ريال مدريد هذا الصيف

كشف إدواردو كامافينجا لاعب وسط رين الفرنسي، عن قراره بخصوص مستقبله بالبقاء أو الرحيل عن النادي الفرنسي.

وقال الشاب الفرنسي في تصريحات مع قناة "Telefoot":" قراري الرسمي بخصوص مستقبلي؟ بكل بساطة أنا مع رين وهناك سنوات قادمة في عقدي".

وأضاف:"لا يجب الالتفات إلى الشائعات المستمرة، لا يهمني على الإطلاق ما يثار بالخارج، إنها كرة القدم، هناك أشياء حقيقية وأخرى خاطئة".