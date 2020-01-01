أخبار ريال مدريد: كومان يهاجم الحكم وراموس يرد "ضربة الجزاء صحيحة"

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 25 أكتوبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 25 أكتوبر 2020:

ريال مدريد تواصل مع بوتشيتينو لخلافة زيدان!

أجرى ريال مدريد اتصالات مع ماوريسيو بوتشيتينو بشأن إمكانية خلافة زين الدين زيدان كمدرب جديد للنادي - بحسب إل ترانزستور.

يفكر البلانكوس في إجراء تغيير خلف الكواليس بعد بداية متواضعة لموسم 2020-2021.

يتصدر بوتشيتينو قائمة مدريد للبدلاء المحتملين لزيدان، الذي ما زال يعتقد أنه قادر على تغيير ثروات النادي مع تقدم الموسم.

لكن بعد التفوق 3/1 على برشلونة في الكامب نو، يبدو أن الإدارة ستتراجع عن فكرة رحيله.

غضب رونالد كومان بعد خسارة

ظهر غضب رونالد كومان من الحكم ونظام حكم الفيديو المساعد بعد هزيمة برشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد بشكل كبير في الصحف الإسبانية هذا الصباح.

غضب مدرب الكامب نو بعد أن اعتبر شد كليمنت لينجليه على قميص سيرخيو راموس أنه لا يستحق ركلة جزاء.

راموس "ضربة الجزاء صحيحة"

تحدث قائد ريال مدريد سيرخيو راموس إلى الصحافة بعد فوز الفريق 1-3 في الكلاسيكو يوم السبت ضد برشلونة، ومنح راموس التقدم لريال مدريد من ركلة جزاء وسئل عن قرار الحكم فكان جوابه كالآتي.

"أعتقد أنها ركلة جزاء واضحة. يمسك بي عندما أكون على وشك القفز وهي ركلة جزاء صحيحة، ليس من العدل أن نحكم على الحكم بعد احتساب خطأ واضح، بعد الهدف الثاني قررنا عدم الهدوء والاستفادة من مزاجهم السيئ لصالحنا ونزيد النتيجة ".

تعافى ريال مدريد من آخر خسارتين محبطتين أمام شاختار وكادش.

ريال مدريد مهتم بمهاجم إيفرتون

يتطلع عملاق الدوري الإسباني ريال مدريد إلى خطوة لضم لمهاجم إيفرتون دومينيك كالفرت لوين.

شهد أداء إيفرتون المتميز صعود العديد من الأبطال، لاعبون مثل جيمس رودريجيز، ومايكل كين، ولوكاس ديني، وريتشارليسون قدموا أداءً جيدًا للغاية، مما أعطى قوة دفع لمحرك إيفرتون، ولكن دومينيك كالفرت لوين هو الشخص الذي جذب أكبر قدر من الاهتمام بسبب أهدافه المذهلة.

أصبح اسم اللاعب اسمًا مألوفًا بسرعة كبيرة، ويراقبه الجميع في أنحاء أوروبا، يعترف المشجعون المحايدون أو حتى المنافسون في الدوري الإنجليزي بحقيقة أن اللاعب الإنجليزي في حالة تفوق.

فرح الجماهير بعد فوز الكلاسيكو

بعد خسارتين متتاليتين، ريال مدريد يسطع مجددًا ويفوز الكلاسيكو على الكامب نو بنتيجة 3/1، فرح شديد من الجماهير واللاعبين وحتى الإدارة بهذا الفوز المهم.

أعطى هذا الانتصار أفضلية لريال مدريد في ترتيب الليجا، كما صالح الجماهير التي كانت غاضبة من البداية السيئة للموسم، وايضًا جدد ثقة اللاعبين بنفسهم.