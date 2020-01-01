أخبار ريال مدريد: ظهور شائعات حول ميسي وبيع ثلاثة لاعبين

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 26 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020:

خاميس في طريقه إلى إيفرتون

تشير آخر الأنباء إلى أن خاميس رودريجيز بات قريبًا من الرحيل عن ريال مدريد والانتقال إلى إيفرتون في الأيام القليلة المقبلة.

أنشيلوتي اتصل بالدولي الكولومبي وأقنعه بالانضمام إلى التوفيز، ويتبقى حاليًا الاتفاق بين إدارتي الريال والنادي الإنجليزي.

ميلان يتوصل إلى اتفاق مع براهيم دياز

أكدت شبكة "سكاي" أن ميلان قد توصل إلى اتفاق بالفعل مع براهيم دياز للحصول عليه على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

وبحسب الشبكة فإن الاتفاق بين ريال مدريد ولاعبه على خروجه معارًا ووجود بند للشراء قد تم، يتبقى الآن الاتفاق على شروط العقد الشخصية بين اللاعب وميلان.

سيبايوس يتمسك بالانضمام لآرسنال لا ميلان

تؤكد الصحف الإسبانية أن داني سيبايوس قد أخبر ريال مدريد أنه لا يريد الخروج معارًا إلى ميلان، ويفضل الاستمرار مع آرسنال.

ولا يزال موقف الدولي الإسباني غامضًا، فالإدارة تفكر في الإبقاء عليه ودخوله فترة الإعداد بصورة طبيعية، بينما اللاعب نفسه يريد آرسنال لعام آخر لضمان اللعب في اليورو المقبل.

هل ينضم ميسي إلى ريال مدريد؟

من ضمن الشائعات التي انتشرت في الساعات الماضية مع إعلان ميسي خروجه من برشلونة، كانت شائعة أن فلورنتينو بيريز يُراقب الوضع تمهيدًا لضمه إلى النادي الملكي.

لا يوجد مصدر قوي لهذه المعلومة لتظل شائعة، وإن كان وضع ميسي الحالي يسمح له بالانتقال إلى أي مكان، كما أن بيريز أحد عاشقي هذا النوع من الصفقات أيضًا، كل الاحتمالات تبدو قائمة.

ريال مدريد يطلب تخفيض رواتب نجومه للمرة الثانية

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد سيطلب من نجومه تخفيض رواتبهم من جديد بسبب الأزمة المالية التي تضرب النادي.

ويسعى النادي بشكل أساسي من تلك الخطوة لتقليل الخسائر في ميزانية العام، بعدما تعرض للكثير منها بعد أزمة كورونا.