أخبار ريال مدريد: صفقة جديدة للريال ونجم الملكي ينفي خلافاته مع زيدان

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 5 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 5 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 5 سبتمبر 2020:

آرسنال ينجح في التعاقد مع لاعب ريال مدريد

قام آرسنال بالتعاقد من جديد مع لاعب خط الوسط الإسباني داني سيبايوس على سبيل الإعارة لمدة موسم من ريال مدريد.

سيقضي اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا الموسم الثاني على سبيل الإعارة مع فريق أرتيتا، ورفض اللاعب عدة عروض من أندية أخرى.

مودريتش يتحدث عن ذكريات طفولته الأليمة

عندما تأتي صافرات الإنذار أركض أنا وزملائي إلى مخبأ آمن تحت الأرض، حتى يعود الهدوء مرة آخرى ونعلم أن الوضع مناسب للخروج، وقد ينتظروا بضع دقائق أو يناموا الليلة كاملة على الأرض، لكن في الغالب كانوا يقضون عدة ساعات ويخرجوا من المخبأ.

أجبرت حرب الاستقلال الكرواتية عائلته على مغادرة منزلهم عام 1991، وعاش في فندق كولوفاري هو والعائلة لمدة 7 سنوات.

يقول: "لقد كسرت الكثير من نوافذ الفندق وسيارات الناس، وكان الجميع دائمًا غاضبين مني". قال مبتسما: "كان على والدي أن يدفع ثمنها، كان غاليًا".

في الصيف المقبل، يريد مودريتش اللعب مع كرواتيا في بطولة أوروبا 2020 المؤجلة، لكنه لم يؤكد كأس العالم. يقول: "لا أستطيع أن أقول كأس العالم بعد، اليورو نعم، لكن قطر ، دعونا نرى."

نجم الريال ينفي وجود خلافات مع زيدان

أكد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، على احترامه لقرارات مدربه زين الدين زيدان، وأكد على رغبته في الاستمرار لفترة طويلة داخل النادي الملكي.

وكان إبعاد فينيسيوس عن المشاركة أمام مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا قد أثار جدلًا واسعًا وتسبب في ظهور تكهنات برحيل البرازيلي هذا الصيف.

الصحافة ذهبت إلى أبعد من ذلك وأكدت على أن البرازيلي غاضب للغاية من جلوسه على مقاعد البدلاء، مع تقارير أخرى بوجود أزمات بين اللاعب وزيدان.

فينيسيوس في تصريحات صحفية تحدث عن الأمر قائلًا "بالطبع أردت أن أستمر في مساعدة ريال مدريد، لكنني ألعب في أعظم نادٍ بالعالم، حيث يوجد العديد من اللاعبين الموهوبين".

كما أضاف "مدربنا لديه الكثير من الخيارات للاعتماد عليها في كل مباراة، هذا جزء من كرة القدم، يستغرق الأمر بعض الوقت ولكن يمكننا ويجب علينا أن نفهم كل خيار".

ريال مدريد يدخل في السباق لضم نجم لايبزيج

يبدو أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ، يسعى للقيام بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت امتناع ريال عن دخول سوق الانتقالات، نظراً للأزمة المالية التي يعاني منها النادي بسبب فيروس كورونا.

صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت اهتمام زيدان بالحصول على خدمات داني أولمو لاعب وسط نادي لايبزيج، نظراً لإعجابه الشديد بقدراته، قد تتكلف الصفقة 40 مليون يورو.

وكيل أعمال اللاعب أثار الجدل حول مستقبله في تصريحات مع "بيلد" حيث قال:"لا يمكنني تأكيد أو نفي هذه الأنباء، لا ندري ما سيحدث في غضون 10 أيام".

وكان لايبزيج قد تعاقد مع أولمو من دينامو زغرب الكرواتي في يناير الماضي، بعد منافسة شرسة مع برشلونة بمبلغ 21 مليون يورو.

فالفيردي يصرح : "أنا فخور بارتداء قميص ريال مدريد لموسم آخر"

تحدث لاعب خط وسط ريال مدريد فيدي فالفيردي إلى موقع Realmadrid.com حول الموسم التحضيري المستمر للفريق، والذي بدأ يوم الاثنين الماضي حيث يحاول الفريق الاستعداد للمباراة الافتتاحية لموسم 2020-2021 ضد ريال سوسيداد في 20 سبتمبر.

"لقد مر الأسبوع الأول بشكل جيد للغاية ، نحن جميعًا متحمسون وسعداء للغاية، وأنا فخور بارتداء هذا القميص لموسم آخر وكلنا نركز على أهدافنا المقبلة حتى نتمكن من تحقيق القمة"

لاعب خط الوسط كان دوره اضحًا تمامًا في موسمه الأول في كرة القدم. أحدث فالفيردي تأثيرًا مع ريال مدريد، بل وأصبح لاعبًا رئيسيًا لزين الدين زيدان قبل جائحة فيروس كورونا، ولا يستطيع أن ينسى أحد تدخله على لاعب أتليتكو مدريد الذي أهدى الريال البطولة.