أخبار ريال مدريد: زيدان وراموس ضد الصفقات ويوفيتش مستمر مع الملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 27 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020:

سيرخيو راموس "حياتنا ليست متوقفة على الانتقالات"

لا يشعر سيرخيو راموس بالقلق الشديد بشأن الصفقات المحتملة في ريال مدريد مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات.

يقول راموس إنه لا يوجد سبب يدعو للقلق بشأن نشاط انتقالات النادي لأنه لا يزال واثقًا من المجموعة ككل.

يوفيتش لديه مستقبل في ريال مدريد

تم إخبار لوكا يوفيتش بالبقاء هادئًا وأنه سيبقى في ريال مدريد لموسم 2020-21 إذا رغب في ذلك.

ذكرت AS أن مجلس الإدارة أجرى محادثات مع المهاجم وسعى لطمأنته بأهميته.

زيدان ينهي التساؤلات حول تعاقدات ريال مدريد

ليس لدى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان أي خطط للتعاقد مع لاعبين جدد قبل انتهاء فترة الانتقالات بعد فوز فريقه المثير 3-2 على ريال بيتيس.

سجل سيرخيو راموس ركلة جزاء متأخرة ليحقق مدريد بطل الدوري الإسباني فوزه الأول في موسم 2020-21 على بيتيس بعشرة لاعبين يوم السبت.

بعد الهدف الافتتاحي لفالفيردي في الدقيقة 14، قلب بيتيس المباراة رأساً على عقب بهدفين في ثلاث دقائق عن طريق عيسى ماندي وويليام كارفاليو قبل نهاية الشوط الأول، لكن تمكن حامل اللقب من العودة والفوز بالمباراة.

فالفيردي ليس سعيدًا بآدائه مع ريال مدريد

تحدث لاعب خط وسط ريال مدريد فيدي فالفيردي إلى( Movistar +) بعد أدائه الرائع في فوز مدريد 2-3 على بيتيس يوم السبت. كشف فالفيردي عن سبب معاناته بعد جائحة فيروس كورونا.

"واجهت صعوبة في العودة، وأنا أقبل ذلك وأنا أول ناقد لي". قال عن مستواه بعد جائحة فيروس كورونا: "لم أفعل الأشياء التي من المفترض أن يفعلها لاعب ريال مدريد".

كان فالفيردي لاعبًا مهمًا لريال مدريد والمدرب زين الدين زيدان قبل الحجر الصحي، لكن أدائه خلال تلك الـ 12 مباراة الأخيرة من الموسم بعد الاستراحة لم تكن جيدة بما يكفي. الليلة الماضية ، أثبت أنه لا يزال بإمكانه إحداث تأثير.

روما يتفاوض لضم مهاجم ريال مدريد

يتفاوض ريال مدريد و روما حاليًا على صفقة للمهاجم بورخا مايورال، الذي ينتهي عقده مع اللوس بلانكوس في يونيو 2021.

#ASRoma su Borja Mayoral: trattativa in corso col #RealMadrid https://t.co/N6mTKexv1j

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 23, 2020