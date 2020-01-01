أخبار ريال مدريد: ديلي ألي يقترب من مدريد وبيل يغير وجهته إلى توتنهام

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 16 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020:

ديلي ألي قد بنضم للريال خلال صفقة بيل

مقايضة مثيرة للاهتمام بالنسبة للنادي الملكي.

توتنهام يمكن أن يسمح لديلي ألي بالانضمام إلى ريال مدريد في محاولة لضمان عودة جاريث بيل، حسبما زعمت التلجراف.

يقوم رئيس توتنهام دانييل ليفي بمحاولات لضمان انتقال بيل، وألي إلى مدريد من ضن محاولاته.

صرح وكيل بيل جوناثان بارنيت مؤخرًا أن النادي الملكي يجري مفاوضات مع توتنهام بشأن انتقال نجم ويلز.

استبعاد أوديجارد من أول تشكيلة لريال مدريد هذا الموسم

تم استبعاد مارتن أوديجارد من التشكيلة الأولى لر يال مدريد هذا الموسم في مباراته الودية ضد خيتافي.

ذكرت صحيفة ماركا أن لاعب خط الوسط المهاجم السابق لر يال سوسييداد ليس لديه إصابات جديدة أو مخاوف تتعلق باللياقة البدنية قبل المواجهة الودية، ولكن تم استبعاده ببساطة من قبل المدرب زين الدين زيدان.

انضم أوديجارد إلى النادي الملكي عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا وسط ضجة كبيرة، لكنه استغرق وقتًا للوصول إلى مستوى متألق مع اللوس بلانكوس.

ريجيلون يقترب من توتنهام

أفادت تقارير أن توتنهام تقدم على مانشستر يونايتد في السباق على الظهير الأيسر الإسباني.

يقترب توتنهام هوتسبير من صفقة لظهير ريال مدريد الأيسر سيرخيو ريجيلون، بحسب talk sport

اللاعب الدولي الإسباني البالغ من العمر 23 عامًا، الذي اختير أفضل ظهير أيسر في الدوري الإسباني الموسم الماضي بعد الإعارة إلى إشبيلية، ارتبط ارتباطًا وثيقًا بمانشستر يونايتد.

ومع ذلك، ورد أن توتنهام المرتبط أيضًا بخطوة لإعادة جاريث بيل من ريال مدريد في مركز الصدارة بالنسبة لريجيلون، حيث ورد أن المحادثات في مرحلة متقدمة على صفقة بقيمة 27.5 مليون جنيه إسترليني (30 مليون يورو / 35 مليون دولار).

ريال مدريد يفوز على برشلونة في سباق لضم الجناح الإسباني

وفقًا لتقرير AS، تعاقد ريال مدريد مع لاعب الجناح الأيسر البالغ من العمر 15 عامًا آدم أرفيلو من فياريا ل.

تم تصنيف اللاعب كواحد من أفضل اللاعبين الشباب في إسبانيا، وكان لديه اهتمام من برشلونة لكنه اختار التوقيع مع النادي الملكي بدلاً من ذلك.

جاريث بيل يغير وجهته من مانشستر يونايتد إلى توتنهام

في ظل ارتباط النجم جاريث بيل بانتقاله إلى مانشستر يونايتد خاصة بعد فشل الشياطين الحمر في المفاوضات مع سانشو، توتنهام قد يحسم هو صفقة نجم ريال مدريد .

ويعتقد البعض أن بيل يفضل توتنهام حيث أنه سيلعب مع ناديه السابق و مدربه السابق أيضًا.