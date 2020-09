أخبار ريال مدريد: تصريح إيتو المثير بشأن هازارد و رحيل رودريجيز رسميًا

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

صرح إيتو نجم برشلونة السابق أن هازارد يستطيع الوصول لمستوى ميسي.

النجم البلجيكي هو أبرز صفقات الريال مؤخرًا، وجاء لتعويض رحيل النجم كريستيانو رونالدو، لكن حتى الآن الإصابات تعرقل مسيرة النجم البلجيكي مع النادي الملكي.

رحب إيفرتون بالصفقة الجديدة للاعب النجم خاميس رودريجيز على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل كبير من المشجعين

🤝 | James Rodriguez and Carlo Ancelotti: reunited once again.



UTT! 🔵