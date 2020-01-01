أخبار ريال مدريد: موعد مؤتمر مناقشة تجديد راموس والمدرب السابق يريد إيسكو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 14 نوفمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

المزيد من الفرق

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 14 نوفمبر 2020:

هل يعلن ريال مدريد عن التجديد لراموس يوم الإثنين؟

وفقًا لـ Football Espana، فإن قائد ريال مدريد سيرخيو راموس ورئيس النادي فلورنتينو بيريز سيتحدثان علناً عن عقد المدافع يوم الإثنين.

ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في نهاية هذا الموسم وهو حاليًا في مفاوضات مع مسؤولي اللوس بلانكوس بشأن صفقة جديدة.

يقال إن راموس يريد البقاء في البرنابيو، لكنه يبحث عن صفقة أطول من سياسة ريال مدريد الحالية المتمثلة في تقديم عقود مدتها 12 شهرًا فقط للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.

مدرب الريال السابق يريد ضم ايسكو

يرغب كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون ، في إحضار صانع ألعاب ريال مدريد إيسكو إلى جوديسون بارك، وفقًا لـ Le10Sport.

جلب أنشيلوتي بالفعل لاعب خط وسط ريال السابق خاميس رودريجيز في الصيف ويمكن أن يضيف اللاعب الإسباني الدولي البالغ من العمر 28 عامًا على سبيل الإعارة في يناير.

ينتهي عقد إيسكو في البرنابيو في يونيو 2022.

إيفرتون مستعد للتحرك من أجل لاعب ريال مدريد

إيفرتون مستعد لتصعيد اهتمامه بلاعب خط وسط ريال مدريد إيسكو واتخاذ خطوة لضمه - وفقًا لـ Le 10 Sport.

كارلو أنشيلوتي حريص على إحضار لاعب آخر من لاعبيه السابقين إلى جوديسون بارك، بعد أن حصل بالفعل على خاميس رودريجيز من البلانكوس خلال الصيف.

مدريد منفتح على بيع إيسكو أيضًا، لكن سيتعين على إيفرتون دفع حوالي 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 24 مليون دولار) لتأمين خدماته.

الشرط الوحيد الذي يجعل مبابي يستمر في باريس

يعتقد كيليان مبابي أنه لن يوقع صفقة جديدة مع باريس سان جيرمان إلا إذا سُمح له بمغادرة النادي إذا تم مطابقة قيمة معينة.

ذكرت الصحيفة أنه رفض بالفعل ثلاثة عروض من نادي ويمكن أن يغادر مقابل حوالي 180 مليون يورو (161 مليون جنيه إسترليني / 213 مليون دولار) في الصيف.

إذا تم إضافة شرط الإفراج عن الحد الأدنى للرسوم في الصفقة، فمن المحتمل أن يكون أقرب إلى الرقم القياسي العالمي لنيمار البالغ 222 مليون يورو.

السعر الحقيقي لهالاند نجم بوروسيا دورتموند

وفقًا لموقع موندو ديبورتيفو، سيتعين على أي نادٍ يرغب في التعاقد مع إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند دفع ما يقرب من 100 مليون يورو (90 مليون جنيه إسترليني / 117 مليون دولار) للاعب.

بينما من المتوقع أن تصل رسوم نقله إلى حوالي 80 مليون يورو، فإن المكافآت التي سيتم دفعها إلى مينو رايولا، وكيل اللاعب، وألفي إنجي، والد اللاعب، ستشكل الباقي.

ومع ذلك، لن يتم تأجيل الانتقال المحتمل لهالاند.