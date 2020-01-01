أخبار ريال مدريد: رقم قياسي جديد لراموس وهازارد لن يشارك مع بلجيكا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 15 نوفمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 15 نوفمبر 2020:

يوفنتوس وباريس جاهزون للانقضاض على راموس

ينتهى عقد مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس في يونيو حزيران ورفض حتى الآن التمديد لمدة عام واحد الذي عرضه عليه النادي.

وبحسب لا كواترو، فإن يوفنتوس وباريس سان جيرمان مستعدان للانقضاض على المدافع الإسباني.

"بيل عاد لحب كرة القدم"

قال روبرت بيج مساعد ويلز إن جاريث بيل "عاد لحب اللعبة" بعد أن نجح في العودة إلى توتنهام.

تمكن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا من الحصول على إعارة لمدة موسم في نادي توتنهام من ريال مدريد - حيث عانى من أجل وقت اللعب والاتساق في السنوات الأخيرة.

خاض بيل بالفعل ست مباريات مع فريق المدرب جوزيه مورينيو هذا الموسم، حيث ساهم بهدف واحد وتمريرة حاسمة في بداية مشجعة حتى الآن.

إيفرتون مستعد للتحرك من أجل لاعب ريال مدريد

إيفرتون مستعد لتصعيد اهتمامه بلاعب خط وسط ريال مدريد إيسكو واتخاذ خطوة لضمه - وفقًا لـ Le 10 Sport.

كارلو أنشيلوتي حريص على إحضار لاعب آخر من لاعبيه السابقين إلى جوديسون بارك، بعد أن حصل بالفعل على خاميس رودريجيز من البلانكوس خلال الصيف.

مدريد منفتح على بيع إيسكو أيضًا، لكن سيتعين على إيفرتون دفع حوالي 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 24 مليون دولار) لتأمين خدماته.

هازارد لن يشارك دوليًا

قال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، إن مهاجم ريال مدريد إيدن هازارد لا يزال اختباره إيجابيًا لـ Covid-19، وبالتالي فهو غير قادر على اللعب مع بلجيكا ولا لناديه حتى الآن.

قال مارتينيز عندما سئل عن النجم: "نحن نعمل بجد مع الطاقم الطبي لريال مدريد ولا يزال غير قادر على السفر، وما زال اختباره إيجابيًا ولن يكون متاحًا".

رقم قياسي دولي جديد لراموس

أصبح سيرخيو راموس اللاعب الأوروبي الأكثر مشاركة دوليًا في التاريخ، متجاوزًا جيانلويجي بوفون، بعد أن حصد مباراته الدولية رقم 177 في تعادل إسبانيا 1-1 مع سويسرا.

لم تكن تلك الأمسية التي لا تنسى بالنسبة لقائد ريال مدريد، الذي أضاع فيها ركلتي جزاء في تلك الليلة.