أخبار ريال مدريد: هافيرتس يقترب من تشيلسي وراموس يبالغ في مطالبه

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 22 يوليو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 22 يوليو 2020:

كوبو قد ينضم لريال بيتيس

قد يقضي تاكيفوسا كوبو موهبة ريال مدريد الموسم المقبل على سبيل الإعارة في ريال بيتيس.

تألق الجناح البالغ من العمر 19 عامًا في فترة الإعارة في مايوركا هذا الموسم على الرغم من هبوطه من الدوري الإسباني.

من غير المحتمل أن يحصل على فرصته في فريق زين الدين زيدان الموسم القادم، لذا فهو يفكر في الخطوة التالية.

أفاد موندو ديبورتيفو أن ريال بيتيس كان يلاحقه ويمكنه محاولة ضمه على سبيل الإعارة.

مانشستر يونايتد يدخل السباق على خاميس رودريجيز

استفسر نادي مانشستر يونايتد عن وضع خاميس رودريجيز مع ريال مدريد على حد قول إل شيرينجويتو.

يبدو أن لاعب الوسط الكولومبي سيغادر الريال مع بداية سوق الانتقالات، لكن إنتر وميلان وبنفيكا سألوا أيضًا عن السعر المطلوب.

مفاجأة.. راموس يطلب راتبًا فلكيًا لتجديد عقده مع ريال مدريد!

زعمت صحيفة "سبورت" أن سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد ، قد طلب راتبًا كبيرًا من أجل الموافقة على تمديد عقده الحالي مع النادي الملكي.

عقد الدولي الإسباني ينتهي في صيف 2021، ما يجعله حرًا للانتقال أينما شاء مجانًا بدايةً من يناير المقبل، غير أن اللاعب والنادي لديهما رغبة مشتركة في تجديد التعاقد.

راموس بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني خرج للإعلام وأعلن عن أنه يريد الاستمرار في ريال مدريد حتى نهاية مسيرته الكروية واعتبر أن الأمر برمته في يد فلورنتينو بيريز، رئيس بطل الليجا.

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ريال مدريد يضع هافيرتس على أعتاب تشيلسي

دخل نادي ريال مدريد الإسباني، في محادثات مكثفة مع نظيره الألماني ليفركوزن، من أجل خروج لاعبه رينيير جيسوس على سبيل الإعارة.

ليفركوزن أصبح على أعتاب بيع صانع ألعابه كاي هافيرتس إلى تشيلسي ، ليبدأ رحلة البحث عن لاعب جديد بهذا المركز ليقع اختياره على البرازيلي الشاب.

رينيير انتقل إلى ريال في يناير الماضي، ولكن فرصة مشاركته مع الفريق الموسم القادم مع المدرب زين الدين زيدان تبدو في غاية الصعوبة.

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مبابي: سأبقى في باريس سان جيرمان مهما حدث

قال المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان إنه سيواصل الرحلة مع فريقه للعام الرابع على التوالي مهما حدث.

وكان مبابي قد ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية أو المقبلة بحد أقصى حسب توقعات الصحافة والمصادر المقربة من الناديين.

وتحدث مبابي إلى وسائل الإعلام الفرنسية عقب المباراة الودية لباريس سان جيرمان أمام سلتيك الاسكتلندي، والتي سجل فيها مبابي هدفًا من ثلاثة أهداف سجلها فريقه.

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الراتب يعطل انضمام ألابا إلى ريال مدريد

أدت المطالب المادية المرتفعة للنجم النمساوي دافيد ألابا إلى تعطيل صفقة انتقاله إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الريال وإنتر الإيطالي ومانشستر سيتي قد تصدروا قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع الظهير الأيسر لنادي بايرن ميونخ.

وحسب ديفينسا سنترال الإسبانية فإن الهدف الأبرز لريال مدريد على مستوى الظهير الأيسر دافيد ألابا تفصله المطالب المادية عن الانضمام إلى الفريق الملكي.