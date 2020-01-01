أخبار ريال مدريد: ليفاندوفسكي رفض خلافة رونالدو 2018!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 1 يوليو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 1 يوليو 2020:

زيدان يكشف أسباب رحيل حكيمي عن ريال مدريد

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن رحيل أشرف حكيمي إلى إنتر كان لأسباب اقتصادية ورياضية، مؤكدًا مواصلة المنافسة على الدوري الإسباني حتى الرمق الأخير.

وقال "قال: "إنه لاعب لنا ويمكنه المرور بكل شيء وهذا طبيعي، هذا هو الجزء الاقتصادي والجزء الرياضي ونحن نعلم كيف ندير كليهما".

وأضاف: "لم يحن الوقت للحديث عنه، على الرغم من أن شيئًا ما قد يحدث قريبًا، ولكن هناك النادي واللاعب والمدرب والقرار يكون بموافقة الجميع وبعد مشاورة بينهم".

ليفاندوفسكي: رفضت الانتقال إلى ريال مدريد ولست نادمًا على ذلك

استرجع روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، ذكريات رفضه الانتقال إلى ريال مدريد في 2018، مؤكدًا على سعادته داخل العملاق البافاري وعلى عدم شعوره بالندم على هذا القرار.

ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة بيلد قال "كان هناك الكثير من التكهنات في ذلك الوقت، ريال مدريد نادٍ عظيم وبالطبع كنت أفكر في ذلك، بقيت في بايرن ولست نادمًا على هذا القرار".

كما أضاف "نحن عائلة هنا وهذا يُبدد أي شكوك، أنا سعيد في ميونخ. أنا لاعب في بايرن بنسبة 100% وأعرف كم يقف النادي خلفي".

يوفنتوس يراقب هالاند وريال مدريد يترقب

بحسب فابريزيو رومانو، فإن المهاجم النرويجي إرلينج هالاند سيتم تفعيل شرطه الجزائي في 2022 ليكون متاحًا للرحيل مقابل 75 مليون يورو.

صحفي سكاي سبورت أكد أن يوفنتوس يراقب وضع هالاند الآن ولديه ندم شديد لعدم التعاقد معه عندما كان في مولدي النرويجي وقت أن كان متاحًا مع العلاقات الجيدة التي تجمع النادي بمينو رايولا وكيل أعماله.

ريال مدريد هو الآخر يتابع عن كثب هالاند، فالنظرة إليه أنه هو خليفة كريم بنزيما في المرحلة المقبلة.

ريال مدريد يدفع بلاعبه لينضم لريال سوسييداد ويتأهب لعرض ميلان

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد لا يريد استعادة لاعبه الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن النادي يريد من اللاعب الاستمرار لفترة إعارة أخرى في الموسم الجديد.

ويملك ريال مدريد في الوقت الحالي عرضًا من قبل نادي ريال سوسييداد الذي يريد ضم اللاعب لفترة إعارة مدتها موسم واحد فقط، وهي فترة مثالية بالنسبة للنادي الملكي.

وبالرغم من رغبة ريال مدريد في تنفيذ الانتقال الخاص بريال سوسييداد، نظرًا للمستويات العالية التي يلعب فيها الفريق ومنافسته في الدوري الإسباني، إلا أنه سيترك حرية الاختيار للنجم الياباني الشاب.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد ربطت اللاعب بعدة أندية خارج إسبانيا، على رأسها ميلان الإيطالي.

مانشستر يونايتد يفتح الباب على مصرعيه لريال مدريد للتعاقد مع سانشو

زعمت تقارير من شبكة سكاي سبورتس أن مانشستر يونايتد لن يدفع أكثر من 50 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن قبل، خرج هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، وأعلن أن قيمة سانشو لن تقل على 100 مليون يورو، في الوقت الذي شدد فيه على أن أزمة كورونا لن تتسبب في سرقة الأندية الكبرى لنجوم ناديه - على حد وصفه -.

خروج يونايتد من صفقة سانشو بسبب القيمة المالية قد يفتح الباب أمام ريال مدريد للانقضاض على الصفقة، خصوصًا وأن صحيفة "بيلد" أشارت إلى أن النادي الملكي سبق وأن قدم عرضًا لكاي هافيرتس بـ80 مليون يورو، المبلغ القريب من طلبات دورتموند في سانشو.