أخبار ريال مدريد: خسارة حكيمي رسميًا ورين يرفض بيع نجمه

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 2 يوليو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 2 يوليو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 2 يوليو 2020:

رسميًا - إنتر يعلن ضم أشرف حكيمي من ريال مدريد

أعلن نادي إنتر الإيطالي عن ضم اللاعب المغربي أشرف حكيمي لصفوفه قادمًا من ريال مدريد الإسباني بشكل نهائي بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، وأكد من خلاله أن الصفقة ستكون فعالة بداية من الموسم الجديد، بعد أن خضع اللاعب للكشف الطبي في ميلانو.

وكان اللاعب قد وصل لمدينة ميلانو الثلاثاء وخضع للكشف الطبي الذي تجاوزه تحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي.

رين يُحبط ريال مدريد: لن نبيع كامافينجا مهما كان الثمن

شدد فلوريان ماوريس، المدير الرياضي لرين، على أن ناديه لن يبيع إدواردو كامافينجا لأي نادٍ خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية مهما كان الثمن المقترح.

ماوريس في تصريحات صحفية قال "رحيل كامافينجا أمر غير مطروح للنقاش، منذ قدومي هنا وكان واضحًا أن كامافينجا جزءًا أصيلًا من مشروعي في رين".

كما أضاف "ريال مدريد؟ حتى لو عرضوا علينا ٨٠ مليون كما تدعي الصحافة فستكون الإجابة هي لا".

الدوري الإسباني يحدد موعد فتح سوق الانتقالات الصيفية والشتوية

حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد فتح التسجيل لضم اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفية وكذلك الشتوية والتي تغير موعدهما بسبب توقف المسابقات عقب جائحة كورونا.

سوق الانتقالات الصيفية كان من المفترض أن يبدأ اليوم، 1 يوليو، على أن ينتهي بنهاية أغسطس المقبل، ولكن توقف الدوريات لمدة 3 أشهر أدى لتغيير المواعيد.

ويستطيع أي فريق التعاقد مع صفقة جديدة خلال الفترة الجارية لكنّه لن يستطيع إشراك أي لاعب منهم سوى بعد فتح باب الانتقالات.

وذكر الاتحاد الإسباني في بيان رسمي أنّ سوق الانتقالات الصيفية سوف ينطلق يوم 4 أغسطس المقبل حتى يوم 5 أكتوبر المقبل بينما سوق الانتقالات الشتوية سينطلق يوم 4 يناير وينتهي في الأول فبراير.

زيدان يكشف أسباب رحيل حكيمي عن ريال مدريد

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن رحيل أشرف حكيمي إلى إنتر كان لأسباب اقتصادية ورياضية، مؤكدًا مواصلة المنافسة على الدوري الإسباني حتى الرمق الأخير.

"قال: "إنه لاعب لنا ويمكنه المرور بكل شيء وهذا طبيعي، هذا هو الجزء الاقتصادي والجزء الرياضي ونحن نعلم كيف ندير كليهما".

وأضاف: "لم يحن الوقت للحديث عنه، على الرغم من أن شيئًا ما قد يحدث قريبًا، ولكن هناك النادي واللاعب والمدرب والقرار يكون بموافقة الجميع وبعد مشاورة بينهم".

ليفاندوفسكي: رفضت الانتقال إلى ريال مدريد ولست نادمًا على ذلك

استرجع روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، ذكريات رفضه الانتقال إلى ريال مدريد في 2018، مؤكدًا على سعادته داخل العملاق البافاري وعلى عدم شعوره بالندم على هذا القرار.

ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة بيلد قال "كان هناك الكثير من التكهنات في ذلك الوقت، ريال مدريد نادٍ عظيم وبالطبع كنت أفكر في ذلك، بقيت في بايرن ولست نادمًا على هذا القرار".

كما أضاف "نحن عائلة هنا وهذا يُبدد أي شكوك، أنا سعيد في ميونخ. أنا لاعب في بايرن بنسبة 100% وأعرف كم يقف النادي خلفي".

مانشستر يونايتد يفتح الباب على مصرعيه لريال مدريد للتعاقد مع سانشو

زعمت تقارير من شبكة سكاي سبورتس أن مانشستر يونايتد لن يدفع أكثر من 50 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات جادون سانشو، لاعب بوروسيا دورتموند، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن قبل، خرج هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، وأعلن أن قيمة سانشو لن تقل على 100 مليون يورو، في الوقت الذي شدد فيه على أن أزمة كورونا لن تتسبب في سرقة الأندية الكبرى لنجوم ناديه - على حد وصفه -.

خروج يونايتد من صفقة سانشو بسبب القيمة المالية قد يفتح الباب أمام ريال مدريد للانقضاض على الصفقة، خصوصًا وأن صحيفة "بيلد" أشارت إلى أن النادي الملكي سبق وأن قدم عرضًا لكاي هافيرتس بـ80 مليون يورو، المبلغ القريب من طلبات دورتموند في سانشو.