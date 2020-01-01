أخبار ريال مدريد: ليفربول يريد خليفة صلاح من الملكي ومارسيلو قد يرحل لإنتر

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 9 نوفمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

المزيد من الفرق

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2020:

إنتر ميلان يقترب من نجم ريال مدريد

يعتزم إنتر ميلان ضم مارسيلو في يناير، الظهير الأيسر لريال مدريد، بحسب تودوفيتشاجيس.

يستعد اللوس بلانكوس لبيع البرازيلي في الوقت الذي يسعى فيه إلى المنافسة الجديدة مع فيرلاند ميندي، مع لاعب بايرن ميونخ ديفيد ألابا على قائمة المطلوبين.

لم يتبق لدى مارسيلو سوى 18 شهرًا على عقده ولا توجد محادثات بشأن صفقة جديدة في الأفق، مما يعني أنه قد يكون متاحًا مقابل حوالي 12 مليون يورو (11 مليون جنيه إسترليني / 14 مليون دولار) في يناير.

ليفربول يريد خليفة صلاح من ريال مدريد

يريد ليفربول التعاقد مع لاعب ريال مدريد الشاب رودريجو ليكون خليفة محمد صلاح، بحسب دون بالون.

يورجن كلوب معجب كبير بالشاب، الذي من المحتمل أن يكون سعره حوالي 70 مليون يورو.

ويقال إن زين الدين زيدان "معارض بشدة" لهذه الخطوة.

لماذا بوجبا أقرب للريال من كامافينجا؟

اختيار ريال مدريد للتعاقد مع بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد بدلاً من إدواردو كامافينجا لاعب رين، حسب ما أوردته AS.

يعتقدون أن بإمكانهم التوقيع مع الفرنسي الفائز بكأس العالم بسعر معقول، في حين أنهم سيحصلون على عائد جيد من حيث رعايتهم وإيرادات الإعلانات نتيجة لذلك.

زيدان يدفع ثمن عدم تدعيم الفريق

ظهر افتقار زين الدين زيدان إلى العمق المطلوب، حيث خسر حامل اللقب 4-1 أمام فالنسيا.

سمح ريال مدريد لجاريث بيل وخاميس رودريجيز وأشرف حكيمي وسيرخيو ريجيلون وإبراهيم دياز بالذهاب هذا الصيف، من بين آخرين، مع عودة مارتن أوديجارد من الإعارة وعدم القيام بأي صفقة جديدة.

السعر الحقيقي لهالاند نجم بوروسيا دورتموند

وفقًا لموقع موندو ديبورتيفو، سيتعين على أي نادٍ يرغب في التعاقد مع إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند دفع ما يقرب من 100 مليون يورو (90 مليون جنيه إسترليني / 117 مليون دولار) للاعب.

بينما من المتوقع أن تصل رسوم نقله إلى حوالي 80 مليون يورو، فإن المكافآت التي سيتم دفعها إلى مينو رايولا، وكيل اللاعب، وألفي إنجي، والد اللاعب، ستشكل الباقي.

ومع ذلك، لن يتم تأجيل الانتقال المحتمل لهالاند.