أخبار ريال مدريد: يوفيتش يقترب من الدوري الإنجليزي واستفزاز مورينيو لمدريد

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 3 نوفمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2020:

ليستر سيتي يفكر في ضم يوفيتش

يستكشف ليستر سيتي خيار استعارة لوكا يوفيتش من ريال مدريد ، وفقًا لصحيفة The Mirror.

يعاني المهاجم الصربي من أجل الحصول على فرصة في إسبانيا وقد يُسمح له بالذهاب بحثًا عن وقت مشاركة أكبر في مكان آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ميليتاو خارج قائمة الريال بعد إصابته بكورونا

ثبتت إصابة إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد بفيروس كورونا وسيغيب عن مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء أمام إنتر ميلان.

سيخضع البرازيلي البالغ من العمر 22 عامًا لفترة إلزامية من العزلة الذاتية.

وأكد بيان للنادي أن ميليتاو هو الشخص الوحيد الذي ثبتت إصابته بالفيروس بعد اختبار اللاعبين والجهاز الفني وموظفي النادي يوم الأحد.

ريال مدريد مهتم بنجم نابولي

أبدى ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد مع لاعب خط وسط نابولي فابيان رويز.

أظهر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مهارات وأداءً رائعًا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلال المواسم القليلة الماضية ولفت أنظار أبطال الدوري الإسباني، وفقًا لتقرير كالتشيو ميركاتو.

رويز، كان في نابولي منذ رحيله عن بيتيس في 2018، وخاض أيضًا سبع مباريات مع المنتخب الإسباني.

مورينيو "عندما يكون لدي خمس دقائق، سأذهب لأتصفح موقع مدريد."

جاريث بيل ليس وحده الذي ترك ريال مدريد وهو غاضب، لم يستطع مدربه جوزيه مورينيو مقاومة الحفر الخبيث في العملاق الإسباني بعد أن ظهر بيل على مقاعد البدلاء ليسجل الهدف الأول في فترة الإعارة مع توتنهام وتحقيق الفوز 2-1 على برايتون.

تم تجميد بيل في البرنابيو على الرغم من فوزه بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وبالكاد ظهر مع ريال مدريد في الدوري بعد العودة من فترة التوقف.

لكنه اندمج مع لاعب ريال سابق آخر - الظهير الأيسر سيرجيو ريجيلون، ليسجل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سبع سنوات ويرفع فريق مورينيو للمركز الثاني.

مودريتش لا يريد العودة إلى توتنهام

استبعد لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد العودة إلى توتنهام وشكك فيما إذا كان سيعود للتعاقد في السانتياجو برنابيو.

قال مودريتش عبر Mundo Deportivo: "أنا أكبر من أن أعود إلى توتنهام! لا يزال لدي هذا العام في ريال مدريد وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

"أشعر أنني بحالة جيدة وأريد الاستمرار في لعب كرة القدم لبضعة سنوات أخرى. أين؟ سنرى. بصراحة ، لم أفكر في الأمر كثيرًا. أنا أركز على مدريد والأشياء التي يمكننا تحقيقها معهم هذا الموسم، هذا هو هدفي الوحيد ".