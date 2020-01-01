أخبار ريال مدريد: بنزيما يفكر في الرحيل ومودريتش لا يريد العودة لتوتنهام

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 26 أكتوبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020:

بنزيما يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

كريم بنزيما مستعد للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز إذا انضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد الصيف المقبل - بحسب دون بالون.

يُرجح أن يُكمل مبابي انتقاله بأموال كبيرة إلى السانتياجو برنابيو من باريس سان جيرمان في عام 2021، وهو ما قد يشهد خسارة بنزيما مكانه في تشكيلة زين الدين زيدان.

يمكن للفرنسي أن يسعى للانتقال إلى إنجلترا في هذه الحالة، مع مناقشة ليفربول وتشيلسي كوجهات مقبلة محتملة.

غموض مستقبل راموس مع ريال مدريد

ريال مدريد سيعرض فقط على سيرخيو راموس تمديد عقده لمدة عام واحد، حسب دياريو AS.

ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في عام 2021 ويعتقد أنه يريد عقدًا لمدة عامين للبقاء مع لوس بلانكوس.

ومن المتوقع تكثيف المناقشات حول عقد جديد في يناير.

برشلونة يريد تقديم شكوى في حكم الكلاسيكو

لقد تم اكتشاف أن والد مونويرا، خوان رامون، هو مؤسس نادي مشجعي ريال مدريد - بحسب لوس أميجوس دي بينيدورم.

رامون هو أيضًا حكم سابق في دوري الدرجة الثالثة الإسباني وأدار المباريات وهو يرتدي قميص ريال مدريد تحت زي حكمه.

يقال إن برشلونة غاضب ويريد اتخاذ إجراء قانوني ضد حكم الكلاسيكو.

من الواضح أن هذا كشف كبير إذا كان صحيحًا، من غير المعروف ما إذا كان مونويرا نفسه من مشجعي ريال مدريد.

ريال مدريد مهتم بمهاجم إيفرتون

يتطلع عملاق الدوري الإسباني ريال مدريد إلى خطوة لضم مهاجم إيفرتون دومينيك كالفرت لوين.

شهد أداء إيفرتون المتميز صعود العديد من الأبطال، لاعبون مثل جيمس رودريجيز، ومايكل كين، ولوكاس ديني، وريتشارليسون قدموا أداءً جيدًا للغاية، مما أعطى قوة دفع لمحرك إيفرتون، ولكن دومينيك كالفرت لوين هو الشخص الذي جذب أكبر قدر من الاهتمام بسبب أهدافه المذهلة.

أصبح اسم اللاعب اسمًا مألوفًا بسرعة كبيرة، ويراقبه الجميع في أنحاء أوروبا، يعترف المشجعون المحايدون أو حتى المنافسون في الدوري الإنجليزي بحقيقة أن اللاعب الإنجليزي في حالة تفوق.

مودريتش لا يريد العودة إلى توتنهام

استبعد لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد العودة إلى توتنهام وشكك فيما إذا كان سيعود للتعاقد في السانتياجو برنابيو.

قال مودريتش عبر Mundo Deportivo: "أنا أكبر من أن أعود إلى توتنهام! لا يزال لدي هذا العام في ريال مدريد وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

"أشعر أنني بحالة جيدة وأريد الاستمرار في لعب كرة القدم لبضعة سنوات أخرى. أين؟ سنرى. بصراحة ، لم أفكر في الأمر كثيرًا. أنا أركز على مدريد والأشياء التي يمكننا تحقيقها معهم هذا الموسم، هذا هو هدفي الوحيد ".