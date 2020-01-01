أخبار ريال مدريد: زيدان يفضل لاوتارو على هالاند ةمعركة مع ميلان بسبب دياز

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 7 نوفمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

المزيد من الفرق

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 7 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 7 نوفمبر 2020:

زين الدين زيدان يفضل لاوتارو على هالاند

ذكرت تقارير أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان يفضل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر على عكس نجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند.

يتطلع العملاق الإسباني إلى تعزيز هجومه بمهاجم جديد، وبينما يُزعم أن النادي يفضل هالاند وأنه سيكون التوقيع المثالي، يعتقد زيدان أن المهاجم الأرجنتيني سوف يلائم أسلوب لعبه بشكل أفضل.

كورونا يضرب ريال مدريد ويصيب اثنين من نجومه

أعلن ريال مدريد،عن إصابة هازارد وزميله كاسيميرو بفيروس كورونا، وسيخضع اللاعبان الآن لفترة من العزلة الذاتية ، في غياب رحلة ريال مدريد إلى فالنسيا يوم الأحد.

فترة العزلة ستخرج هازارد من مباراة بلجيكا على أرضها ضد إنجلترا في 15 نوفمبر.

وفي الوقت نفسه، من غير المرجح أن يُسمح للبرازيلي كاسيميرو بالمشاركة في تصفيات كأس العالم ضد فنزويلا وأوروجواي.

معركة بين ميلان والريال بسبب إبراهيم دياز

ميلان يستعد لبذل كل ما في وسعه لتأمين مستقبل إبراهيم دياز، حسب تقارير Calciomercato.

بعد الفشل في الحصول على شرط شراء في صفقة إعارته، أصبحوا على استعداد لبدء محادثات مع ريال مدريد بشأن صفقة انتقال.

لكن هناك مشكلة: زين الدين زيدان انبهر بمستوى المهاجم ولا يريد التفريط فيه.

خلاف مع نجل زيدان أدى إلى رحيل اللاعب!

غادر سيرجيو ريجيلون من ريال مدريد إلى توتنهام بعد خلاف مع لوكا زيدان، نجل المدرب زين الدين.

ذكرت صحيفة El Confidencial أن علاقته بالمدرب قد شوهت بعج هذا الخلاف وأدت إلى رحيله - ليس بسبب قلة جودة اللاعب.

ريال مدريد يفكر في ضم نجم بايرن ميونخ

ريال مدريد يفكر في ضم ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ مجانا، وفقا لما ذكرته AS.

أعلن بايرن يوم الأحد أنه أنهى محادثات العقد مع ألابا، الذي ينتهي عقده الحالي الصيف المقبل.

تم ربط مجموعة من الأندية، مثل ليفربول وبرشلونة والأقرب كان يوفنتوس، والآن ريال مدريد ينضم للأندية المحتملة للاعب.