أخبار ريال مدريد: زيدان واثق من بقاء راموس ومورينيو يحاول خطف مودريتش

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 20 ديسمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020:

زيدان يلمح لبقاء راموس

يعتقد زين الدين زيدان أن سيرخيو راموس سيوقع عقدًا جديدًا مع ريال مدريد ويمضي "سنوات عديدة" مع النادي، كما أوضح الفرنسي أنه لا يبحث عن شروط جديدة خاصة به.

قال المدير الفني: "مع سيرخيو راموس، أراه يبقى لسنوات عديدة، إنه يعتني بنفسه بشكل جيد وأنا لست متفاجئًا بما يحققه ".

ريال مدريد في سباق مع ليفربول لضم نجم برايتون

ريال مدريد مستعد لمواجهة ليفربول من أجل توقيع إيف بيسوما، بحسب ديفينسا سنترال.

تمت العديد من المقارنات بين بول بوجبا وبيسوما البالغ من العمر 24 عامًا بفضل أدائه مع برايتون في الدوري الممتاز هذا الموسم.

مورينيو يتواصل مع مودريتش للعودة إلى توتنهام

أمضى الفائز بجائزة الكرة الذهبية أربع سنوات في توتنهام.

قال الصحفي إدواردو إندا لـ El Chiringuito إن جوزيه مورينيو كان على اتصال مع لوكا مودريتش بشأن العودة إلى توتنهام.

وبحسب ما ورد يجري مودريتش محادثات مع ريال مدريد بشأن عقد جديد لكن مورينيو قد يحاول إبعاده عن السانتياجو برنابيو.

ريال مدريد واثق من ضم مبابي

ريال مدريد واثق للغاية من الحصول على صفقة لمهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي في نهاية الموسم الحالي وفقًا لـ90min.

وضع اللوس بلانكوس نصب عينيهم بقوة على مبابي على مدار العامين الماضيين، منتظراً وقته وينتظر حتى يدخل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا العام الأخير من عقده في الصيف المقبل لأن هذه ستكون الفرصة الوحيدة التي يكون فيها باريس سان جيرمان مستعدًا للبيع. .

راتب نجم البايرن يجعل الانتقال أصعب على ريال مدريد

لا يزال ريال مدريد حريصًا على ديفيد ألابا، لكن صحيفة سبورت تقول إن متطلبات راتبه تجعل الوضع صعب.

سيرحب البلانكوس بفرصة اقتناص النمساوي متعدد المهارات، الذي ينفد عقده مع بايرن ميونخ ، لكن راتبه الكبير يثبت أنه نقطة شائكة.