أخبار ريال مدريد: قرار زيدان النهائي بشأن الاستقالة واقتراب ميلان من يوفيتش

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 2 ديسمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020:

قرار زيدان النهائي بشأن الاستقالة

أصر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان على أنه لن يستقيل، على الرغم من الأداء الضعيف من فريقه في الخسارة 2-0 أمام شاختار دونيتسك.

أكملت النتيجة ثنائية صادمة من الأوكرانيين على فريق زيدان، مع فوز شاختار أيضًا على مدريد 3-2 في مباراة الذهاب في أكتوبر.

يشعر زيدان بالضغط بعد بداية غير جيدة للموسم، حيث خسر ريال مدريد الآن ثلاث من آخر خمس مباريات.

لكن الفرنسي أصر على أنه لن يتنحى عن قيادة الفريق.

ميلان يقترب من مهاجم ريال مدريد

أفاد تودوفيتشاجيس أن ميلان يفكر في الانتقال إلى لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد في يناير.

الروسونيري حريصون على جلب مهاجم احتياطي لدعم زلاتان إبراهيموفيتش واعتبروا يوفيتش خيارهم الأول.

سجل اللاعب الصربي الدولي هدفين فقط في 32 مباراة مع ريال منذ انتقاله من أينتراخت فرانكفورت في عام 2019 بقيمة 70 مليون يورو (62 مليون جنيه إسترليني / 79 مليون دولار) ويبدو أنه من المرجح أن يغادر النادي في المستقبل القريب.

ملامح مستقبل زيدان مع ريال مدريد

سيصبح مستقبل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أكثر وضوحًا بعد المباريات الثلاث المقبلة، حسب صحيفة ماركا.

يجد زيدان نفسه تحت الضغط بعد سلسلة من الهزائم الثلاث في خمس مباريات، بما في ذلك خسارة دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء أمام شاختار.

اللوس بلانكوس ليس على استعداد لإقالة الفرنسي حتى الآن، لكنه ينتظر لمعرفة أداء الفريق في مبارياته الثلاث المقبلة ضد إشبيلية وبوروسيا مونشنجلادباخ وأتلتيكو مدريد قبل اتخاذ قرار.

مدافع الريال سعيد بوجوده رغم قلة المشاركة

صر ناتشو فرنانديز على أنه سعيد في ريال مدريد وليس لديه رغبة في المضي قدمًا.

يقول المدافع إنه يرغب في مزيد من الوقت للعب، لكنه راضٍ عن اللعب مع الريال.

"تأتي كل عروض الصيف، لكنني سعيد هنا. أود أن ألعب أكثر، لكني حلمت باللعب لهذا الفريق "، وفقًا لماركا.

نجم الريال السابق يريد استبدال راموس ومودريتش!

قال ستيف ماكمانمان إن ريال مدريد يحتاج إلى تعديل كبير في التشكيلة.

يشعر رجل الريال السابق بأن الشخصيات الرئيسية مثل سيرخيو راموس ولوكا مودريتش بحاجة إلى الاستبدال إذا أرادوا البقاء على طاولة القمة في أوروبا.

وعبر عن مخاوفه أن تؤثر الأزمة المالية على صفقات الريال الجديدة، حيث يحتاج للعديد من النجوم في مراكز كثيرة.