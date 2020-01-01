أخبار ريال مدريد: زيدان يدفع إيسكو للرحيل ومن سيواجه الملكي في دور الـ16؟

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 14 ديسمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 14 ديسمبر 2020:

زيدان يدفع إيسكو للرحيل!

زين الدين زيدان "يدفع" إيسكو نحو الخروج من ريال مدريد، بحسب ماركا.

من خلال عدم اختيار لاعب خط الوسط في الكثير من مباريات النادي، يوضح زيدان أنه لا يرى إيسكو كجزء من خططه.

من سيواجه ريال مدريد في دور الـ16؟

ظهرت نتيجة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وجاء أتالانتا الإيطالي لمواجهة ريال مدريد الإسباني.

السيتي يحاول ضم هدف ريال مدريد بدلًا من أجويرو

ذكرت صحيفة ديلي ميل أن مانشستر سيتي حريص على التعاقد مع إيرلينج هالاند ليحل محل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

لا يتعرض دورتموند لضغوط لبيع هالاند مع عدم سريان شرط الإفراج عن اللاعب حتى عام 2022.

نجم باريس واثق من بقاء مبابي

قال ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان إنه واثق من أن نيمار وكيليان مبابي سيوقعان صفقات جديدة مع النادي.

"لا يوجد فريق أفضل في العالم، نيمار ومبابي سيستمران مع باريس سان جيرمان"

راتب ألابا يجعل الانتقال أصعب على ريال مدريد

لا يزال ريال مدريد حريصًا على ديفيد ألابا، لكن صحيفة سبورت تقول إن متطلبات راتبه تجعل الوضع صعب.

سيرحب البلانكوس بفرصة اقتناص النمساوي متعدد المهارات، الذي ينفد عقده مع بايرن ميونخ ، لكن راتبه الكبير يثبت أنه نقطة شائكة.