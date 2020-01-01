أخبار ريال مدريد: روما يحاول خطف ناتشو وهل يتم استبدال راموس بألابا؟

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 12 ديسمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 12 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 12 ديسمبر 2020:

هل يستبدل الريال راموس بألابا؟

لن تختفي التقارير التي تفيد بأن سيرخيو راموس في طريقه للخروج من ريال مدريد.

ينتهي عقد قلب دفاع إسبانيا في نهاية الموسم وهناك حديث عن انتقال محتمل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ذكرت صحيفة بيلد أن رحيل راموس من السانتياجو برنابيو قد يمهد الطريق لديفيد ألابا للانضمام إلى العملاق الإسباني، حيث من المقرر أن يرحل نجم النمسا عن البوندسليجا كلاعب حر في نهاية الموسم.

روما يحاول خطف ناتشو

روما يستعد لعرض جديد من أجل مدافع ريال مدريد ناتشو فرنانديز، حسب تودوفيتشاجيس.

حاول فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي التوقيع معه الصيف الماضي، لكن مدريد رفضت السماح له بالرحيل، وعلى الرغم من أنها قد تعرض عليه عقدًا جديدًا، إلا أنه قد يرحل في المستقبل القريب.

جعله روما من أولويات فترة الانتقالات في يناير، حيث يأملون في لم شمله مع بورخا مايورال، المعار من مدريد حتى عام 2022.

اليونايتد والسيتي يتنافسان لضم هدف ريال مدريد

يستعد مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي للقتال على مهاجم دورتموند إرلينج هالاند في الأشهر المقبلة، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

تم ربط ريال مدريد أيضًا بالمهاجم، على الرغم من أن المشاكل المالية التي يعاني منها النادي الملكي قد تجعل من الصعب عليهم إكمال صفقة.

باريس سان جيرمان يقترب من قتل حلم ريال مدريد

كشف ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن النادي يحرز تقدمًا فيما يتطلع إلى ربط كيليان مبابي بصفقة جديدة.

ينتهي العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 21 عامًا في عام 2022 حيث يتوق باريس سان جيرمان لتأمين تمديد ليبعد اهتمام ريال مدريد.

في حين كان هناك بعض الشكوك حول بقاء مبابي في باريس، فإن عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي يحرزون تقدمًا مع نجمهم المهاجم مع استمرار المحادثات في العام الجديد.

الريال يخسر أكثر من 100 مليون يورو!

قال ريال مدريد الأربعاء، إن ريال مدريد خسر أكثر من 100 مليون يورو (120 مليون دولار) من الدخل بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن الجيد أنه وافق لاعبو ومدربوا الفريق الأول في كرة القدم وكرة السلة على خفض رواتبهم بنسبة 10% هذا العام لحل بعض من الأزمة المالية.