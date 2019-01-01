رسميًا - ريال مدريد يُدشن فريقه النسائي

النادي الملكي يعلن تأسيس فريق نسائي لأول مرة في تاريخه..

كما كان متوقعًا .. أعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، تدشين فريقه النسائي، بعد موافقة مجلس الإدارة بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز، وأيضًا أعضاء الجمعية العمومية، على دخول العلامة التجارية للنادي الميرينجي عالم كرة القدم النسائية.

وجاء نص البيان الذي نشره موقع النادي الرسمي على النحو الأتي "وافق مجلس إدارة نادي ريال مدريد، في اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، 25 يونيو 2019، على تقديم اقتراح في الجمعية العامة للأعضاء المزمع عقدها، للاندماج من خلال الاستحواذ على نادي تاكون الرياضي لكرة القدم النسائية، اعتباراً من 1 يوليو 2020.



وانتهى "خلال الموسم القادم 2019-2020، سيتدرب الفريق الأول في نادي تاكون في سيوداد ريال مدريد، في إطار التعاون الانتقالي بين الناديين".

وظلت فكرة تدشين فريق كرة قدم نسائي يَحمل اسم النادي الملكي، غير مُرحب بها من قبل بيريز، وذلك على الرغم من اتساع شعبية اللعبة النسائية، بعد اهتمام أندية أوروبا الكبرى، بالقطاع النسائي.

" فرناندينيو هو قائد بالنسبة لنا في منتخب البرازيل" 🇧🇷



كوتينيو يتحدث عن قيمة لاعب مثل فرناندينيو 🗣️ pic.twitter.com/SNZSsCMVwC — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 25, 2019

وكان آخرهم العدو الأزلي برشلونة، الذي حقق إنجازًا غير مسبوق في تاريخ سيدات إسبانيا، باللعب في نهائي دوري الأبطال، ليضطر بيريز ومجلس إدارته، لإعادة النظر حول الفكرة المؤجلة منذ سنوات.