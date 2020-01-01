أخبار ريال مدريد: احتمال رحيل أسينسيو وآرسنال يريد فينيسيوس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 23 ديسمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020:

آرسنال يخطط لضم نجم الريال الشاب

يدرس آرسنال خطوة إعارة لفينيسيوس جونيور الغير موفق في ريال مدريد الشهر المقبل في محاولة لدعم مدربه ميكيل أرتيتا.

لكنهم لم يتابعوا اهتمامهم بصانع ألعاب ريال إيسكو، الذي يبدو أنه مستعد للانضمام إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة.

وسيحاول أرتيتا مرة أخرى إخراج بعض اللاعبين من ستاد الإمارات، مع وجود مسعود أوزيل في قائمة الانتقالات ووليام ساليبا على سبيل الإعارة.

"بوتشيتينو سينتهي به الأمر بتدريب ريال مدريد"

يقول فيكتور سانشيز ، الذي لعب تحت قيادة مدرب توتنهام السابق في إسبانيول، إن ماوريسيو بوتشيتينو "سينتهي به الأمر بتدريب ريال مدريد في مرحلة ما".

كان بوتشيتينو عاطلاً عن العمل منذ مغادرته توتنهام ، لكنه ارتبط بالعديد من أفضل الوظائف في العالم في الأشهر الأخيرة.

ريال مدريد يتفق مع ألابا!

ريال مدريد عقد اتفاق غير رسمي مع ديفيد ألابا في "الفرن"، حسب تقرير لماركا، مع توقع البلانكوس الفوز بالسباق للحصول على توقيع المدافع.

جذب اللاعب النمساوي المتنوع الذي يستمر في جذب اهتمام الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أولئك في السانتياجو برنابيو يستعدون لعاصفة انتقالات.

ريال مدريد يفكر في استبدال ماركو أسينسيو

تم تصنيف ماركو أسينسيو كواحد من أكثر المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية بعد موسمه الرائع مع ريال مدريد في موسم 2016-2017. لعب الجناح الإسباني دورًا محوريًا في الفترة الأولى لزين الدين زيدان وكان غالبًا جزءًا من أحد عشر لاعبًا على الرغم من التشكيلة المرصعة بالنجوم.

سريعًا إلى اليوم، ماركو أسينسيو على وشك الرحيل عن اللوس بلانكوس، ذكر تقرير من Diaro GOL أن الجناح قد يكون في طريقه للخروج في نهاية الموسم في صفقة مبادلة لفابيان رويز من نابولي.

لاعب ريال مدريد المعار لا يريد العودة

من المقرر أن يغادر إيسكو ريال مدريد، ولديه نادٍ جديد يطارده، وفقًا لأوكي دياريو.

إنتر هو أحدث فريق في السباق للاعب خط الوسط، ولكن سيتعين عليه التنافس مع آرسنال ويوفنتوس وميلان للتعاقد معه.