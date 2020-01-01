أخبار ريال مدريد: بيل يخطط للعودة وزيدان يعترف بقلة فرص إيسكو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020:

بيل يريد العودة لريال مدريد

جاريث بيل يخطط للاعتزال وخوض السنة الأخيرة من مسيرته في ريال مدريد - وفقًا لـ AS.

يخضع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا حاليًا لفترة إعارة لمدة موسم مع توتنهام، لكنه يريد العودة إلى السانتياجو برنابيو للسنة الأخيرة من عقده في 2021/22.

وأحرز بيل هدفين فقط في تسع مباريات منذ عودته إلى توتنهام في سبتمبر.

زيدان يعترف بمنحه فرص قليلة لإيسكو

اعترف زين الدين زيدان بأنه منح إيسكو المرتبط بالرحيل فرصًا محدودة، حيث تتزايد التكهنات بأن نجم إسبانيا سيغادر النادي.

تم دفع صانع الألعاب إلى الهامش في السانتياجو برنابيو ويبدو أنه سيُسدل الستار على مسيرته مع اللوس بلانكوس في العام الجديد.

وقد ارتبط بمجموعة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك مانشستر سيتي وليفربول.

لاعب الريال السابق يعترف بعدم رغبته في العودة

اعترف ثيو هيرنانديز بأنه "لا يستطيع تخيل العودة" إلى ريال مدريد ، وأنه يأمل البقاء في ميلان "إلى الأبد".

أكمل هيرنانديز انتقالًا بقيمة 24 مليون يورو (22 مليون جنيه إسترليني / 29 مليون دولار) إلى السانتياجو برنابيو من أتلتيكو مدريد في عام 2017، مع ربط بلانكوس الظهير الأيسر بعقد مدته ست سنوات بعد الوفاء بشرط الإفراج عنه.

واصل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا الفوز بأربعة ألقاب مع مدريد، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يتمكن أبدًا من إثبات نفسه كلاعب أساسي في الفريق الأول.

نجم باريس واثق من بقاء مبابي

قال ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان إنه واثق من أن نيمار وكيليان مبابي سيوقعان صفقات جديدة مع النادي.

"لا يوجد فريق أفضل في العالم، نيمار ومبابي سيستمران مع باريس سان جيرمان"

راتب ألابا يجعل الانتقال أصعب على ريال مدريد

لا يزال ريال مدريد حريصًا على ديفيد ألابا، لكن صحيفة سبورت تقول إن متطلبات راتبه تجعل الوضع صعب.

سيرحب البلانكوس بفرصة اقتناص النمساوي متعدد المهارات، الذي ينفد عقده مع بايرن ميونخ ، لكن راتبه الكبير يثبت أنه نقطة شائكة.