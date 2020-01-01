أخبار ريال مدريد: براندت على قائمة الملكي وميلان يريد يوفيتش

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 6 مايو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 6 مايو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 6 مايو 2020

ريال مدريد يفكر في ضم براندت

برز جناح بوروسيا دورتموند جوليان براندت كهدف للانتقال لريال مدريد مع بداية سوق الانتقالات، وذلك وفقًا لما ذكرته دون بالون.

يمكن للبلانكوس الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا هذا الصيف إذا وافق دورتموند بـ 60 مليون يورو (52 مليون جنيه استرليني / 65 مليون دولار).

ساهم براندت بسبعة أهداف وثماني تمريرات حاسمة للأصفر والأسود في 33 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

ميلان يطارد يوفيتش وتشوبوتشلاي

يتطلع ميلان إلى جلب لوكا يوفيتش من ريال مدريد ودومينيك تشوبوتشلاي من سالزبورج مع بداية سوق الانتقالات، لكنهما يريدان موافقة رالف رانجنيك، وفقًا لتوتوسبورت.

لم يتول رانجنيك حتى الآن منصب مدرب الروسونيري القادم ، لكن النادي يأمل أن يضم جميع المستهدفين قبل وصوله.

بوجبا قد يبقى في مانشستر يونايتد

كان من المتوقع أن يكون هذا الموسم الأخير لبوجبا في مانشستر يونايتد بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى يوفنتوس أو ريال مدريد مع بداية الميركاتو.

لكن هناك تقارير في صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية تفيد إلى أن صفقة مبادلة محتملة مع البيانكونيري ينضم بموجبها آرون رامسي للشياطين الحمر يمكن أن تكون محل نقاش.

لكن جائحة فيروس كورونا أثرت على الوضع إلى درجة أن الفرنسي سيمنح فرصة أخرى مع اليونايتد في الموسم المقبل.

صراع بين برشلونة وريال مدريد على موهبة برتغالية

هيركولانو نابيان الذي سجل أربع مرات في تسع مباريات مع البرتغال تحت سن 17 سنة، سيشهد انتهاء عقده الحالي مع فيتوريا في نهاية الموسم المقبل.

المهاجم لم يمثل الفريق الأول بعد، لكنه سجل 43 مرة على مستوى الشباب خلال الموسمين الماضيين، مما أدى على ما يبدو إلى اهتمام عدد من الفرق بالحصول على خدماته.

وفقًا لموندو ديبورتيفو، تعرف كل من برشلونة وريال مدريد على نابيان من قبل الكشافة الخاصة بطرفي الكلاسيكو وقد يحاولان الحصول على توقيع مع فتح سوق الانتقالات.

كاكا الجديد على رادار ريال مدريد

أفادت آس الإسبانية أن ريال مدريد قد طلب بالفعل من رين الحصول على توقيع كامافينجا مع بداية سوق الانتقالات، وأضافت أن الريال يعد بالفعل صفقة للاعب خط الوسط البالغ من العمر 17 عامًا.

أبهر الشاب الجميع هذا الموسم بما قدمه في الدوري الفرنسي، ففي سن السابعة عشر، يظهر بالفعل نضجًا داخل الملعب وأظهر قدرته على اللعب في أي مركز في وسط الملعب، وعلى الرغم من جسده النحيف فإن قدرته على التحكم في الكرة وخلق الفرص والدفاع أمر لا يصدق.