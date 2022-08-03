أخبار ريال مدريد: أنشيلوتي يصدم الإدارة .. ونجم ليون يرحب بالانضمام للملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 3 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022:

على الرغم من ارتباط ريال مدريد بعدد من المهاجمين خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي يؤمن بعدم حاجة الفريق إلى لاعبين جدد.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن أنشيلوتي أخبر إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز أنه سعيد بالتشكيل الذي يمتلكه ولا يريد التعاقد مع مهاجم جديد.

وأوضحت أن الإيطالي يؤمن بإمكانية الاعتماد على رودريجو جويس وإيدين هازارد وماركو أسينسيو في خط الهجوم لمساعدة بنزيما بهذا المركز. (طالع التفاصيل)

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميجيل جوتيريز ظهير ريال مدريد الشاب يقترب من الانتقال إلى نادي جيرونا الصاعد حديثًا إلى منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ومع تراجع جوتيريز في ترتيب مركز الظهير الأيسر في ريال مدريد، فإن اللاعب صاحب الواحد والعشرين عامًا يبحث عن فريق يضمن له اللعب بشكل منتظم، ويبدو أن جيرونا يتقدم بشكل ملحوظ في سباق التعاقد مع اللاعب.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن نادي أتلتيكو مدريد مستعد لمنافسة ريال مدريد على توقيع الإسباني الشاب إيكر برافو مهاجم باير ليفركوزن الألماني.

وحسب التقرير، فإن أتلتيكو مدريد لن يتراجع في سباق التعاقد مع خريج أكاديمية "لا ماسيا"، وسيحاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل ريال مدريد.

أكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن ريان شرقي نجم وسط نادي ليون الفرنسي مهتم بالانتقال إلى ريال مدريد.

شرقي، 18 عامًا، يعد من بين أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الأوروبية، وينتهي عقده مع ليون في صيف 2023.

وحسب التقرير، فإن شرقي يواجه حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله مع ليون، وسط اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد يحبذ فكرة التعاقد مع شرقي في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل، خاصة وأن اللاعب يُنظر إليه على أن أحد أفضل اللاعبين في تاريخ أكاديمية ليون.