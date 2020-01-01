أخبار برشلونة: 6 لاعبين مقابل توقيع لاوتارو ونيوكاسل يدخل سباق فان دي بيك

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 9 مايو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 9 مايو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 9 مايو 2020

نيوكاسل ينافس برشلونة وريال مدريد على فان دي بيك

أشارت عدد من التقارير إلى أن نيوكاسل على اتصال مع فان دي بيك على أمل التغلب على أمثال برشلونة وريال مدريد والوصول لتوقيع اللاعب..

ووفقًا لإدوين فان دار سار، الرئيس التنفيذي لأياكس، سيُسمح لفان دي بيك بمغادرة أمستردام عندما تُفتح فترة سوق الانتقالات، ولكن لن يُسمح له بالمغادرة بثمنٍ بخس.

ويحظى دوني فان دي بيك باهتمام مانشستر يونايتد وتوتنهام أيضًا، لكن الآن بعد قرب استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على 80% من أسهم نيوكاسل ، على ما يبدو أن الماكبايس أصبح طرفًا قويًا في المعادلة.

صفقة تباديلة بين برشلونة ويوفنتوس تلوح في الأفق

يبدو أن هناك تواصل بين برشلونة ويوفنتوس من أجل صفقة تبادلية قريبة بينهما، حيث ارتبط العملاق الكتالوني ارتباطًا كبيرًا بضم ميراليم بيانيتش هذا الأسبوع، بحسب ما قالت سبورت.

يشير هذا التقرير على وجه التحديد إلى أن البلوجرانا يريد مايسترو خط الوسط، ولكن فقط إذا كان من الممكن أن يضمه في صفقة تبادلية مع أرتور هدف البيانكونيري وفقًا لموندو ديبورتيفو.

بينما يبقى أن نرى ما إذا كان الناديان يمكن أن يتفقوا، أفاد جول إيطاليا إلى أن الاتصالات بين الناديين مستمرة وأن كل من أرتور وبيانيتش مذكورين بشكلٍ خاص على أنها في صميم مناقشات وكلاء الفريقين.

روما يدخل السباق على توديبو

انضم روما إلى مجموعة من الأندية الأوروبية التي تطارد مدافع برشلونة جان كلير توديبو من أجل ضمه في سوق الانتقالات، حسب تقرير موندو ديبورتيفو.

ويقال أن إيفرتون وباير ليفركوزن وميلان وواتفورد ووساوثامبتون وموناكو يتابعون الفرنسي ، المعار حاليًا إلى شالكه.

انضم توديبو لبرشلونة من تولوز العام الماضي ، ولكن هناك شكوك حول ما إذا كان سيصل إلى المستوى اللازم للبقاء في الكامب نو أم لا.

برشلونة يعرض على إنتر 6 لاعبين من أجل لاوتارو

عرض برشلونة على إنتر اختيار لاعب أو أكثر من بين ستة لاعبين لإدخاله في صفقة مبادلة مع لوتارو مارتينيز، وفقًا لما ذكرته سبورت.

الكتلان حريصون على النجم الأرجنتيني لكنهم يأملون في ضم بعض اللاعبين في صفقة تبادلية لتقليل المبلغ اللازم لضم نجم النيراتزوري.

قدم برشلونة صامويل أومتيتي ، جونيور فيربو ، نيلسون سيميدو ، أرتورو فيدال ، رافينيا وجان كلير توديبو في الصفقة، وعلى الإنتر الآن اختيار من يريد منهم.

لوفرين أو توديبو بديل سمولينج في روما

يفكر روما في ضم ديان لوفرين أو جان كلير توديبو في سوق الانتقالات ليحل محل كريس سمولينج، بحسب كورييري ديللو سبورت.

يرغب فريق الدوري الإيطالي في التوقيع مع سمولينج بشكل دائم، ولكنه استسلم بأن مدافع مانشستر يونايتد سوف يعود على الأرجح إلى أولد ترافورد بعد إعارته لمدة موسم.

يمكن ضم مدافع ليفربول أو مدافع برشلونة ، ومن المرجح أن يكون توديبو متاحًا للإعارة مرةً أخرى بعد قضاء النصف الثاني من الموسم مع شالكه.