أخبار برشلونة: خطوة للعودة من نيمار وأياكس يعطي الضوء الأخضر لأونانا

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 4 مايو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

المزيد من الفرق

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 4 مايو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 4 مايو 2020

نابولي يحدد سعر هدف ريال مدريد وبرشلونة

سيتعين على برشلونة وريال مدريد دفع مبلغ يصل إلى 60 مليون يورو (53 مليون جنيه استرليني / 65 مليون دولار) لمن يريد منهما الحصول على فابيان رويز من نابولي في سوق الانتقالات.

وأشارت موندو ديبورتيفو أن فريق الجنوبي الإيطالي حدد سعر صاحب الـ24 عامًا ، الذي يعد وجه جديد للصراع بين طرفي الكلاسيكو.

دي شيليو يُعرض على برشلونة

عُرض مدافع يوفنتوس ماتيا دي شيليو على برشلونة ، وذلك حسب موندو ديبورتيفو.

وتجرى المفاوضات في هذه الأيام على صفقة تبادلية بين الفريقين، ينضم من خلالها ميراليم بيانيتش للبلاوجرانا مقابل رحيل أرتور للبيانكونيري في سوق الانتقالات، لكن صفقة أخرى يمكن أن تحدث بينهما في الميركاتو.

أونانا سيرحل للفريق المناسب بالسعر المناسب

تشيلسي وبرشلونة من بين أندية مهتمة بضم حارس أياكس أندريه أونانا في سوق الانتقالات، وقال إيريك تين هاج بأنه يمكن بيع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إلى "النادي المناسب" مقابل "السعر المناسب".

يدرك المسؤولون في أمستردام أن فريقهم هو بوابة العبور للفرق الكبرى في أوروبا، ففي الموسم الماضي غادر ماتييس دي ليخت وفرينكي دي يونج إلى يوفنتوس والبلوجرانا على التوالي، بينما يتجه حكيم زياش إلى البلوز بعد 12 شهرًا.

دوني فان دي بيك هو لاعب آخر مطلوب من كبار الأندية الأوروبية، بينما أقر أونانا بأن الوقت قد حان بالنسبة له للنظر إلى تحدٍ جديد.

نيمار يخسر 100 مليون يورو من أجل برشلونة

رفض نيمار عقدًا بقيمة 100 مليون يورو من باريس سان جيرمان من أجل العودة إلى برشلونة ، حسب تقارير موندو ديبورتيفو.

المهاجم البرازيلي على استعداد لاتخاذ خفض كبير في راتبه من أجل العودة إلى كامب نو.

تياجو يتمنى استمرار كوتينيو مع بايرن ميونخ

قال تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ إن إنهاء مسيرته مع بطل الدوري الألماني "أمر رائع" ، بينما امتدح زميله المعار فيليبي كوتينيو.

وسئل تياجو عن البرازيلي، الذي انضم إلى الأحمر البافاري على سبيل الإعارة لمدة موسم من برشلونة بطل الدوري الإسباني في بداية الموسم 2019-20 الذي تأجل بسبب فيروس كورونا.

كافح كوتينيو لإثبات نفسه في بايرن ميونخ ، حيث فشل أيضًا في العودة لمستواه منذ الرحيل من ليفربول في صفقة قياسية في 2018.

صراع كبير على النجم الصاعد لبرشلونة

أكد أوريول بوسكيتس أن عددًا من الأندية عبرت عن اهتمامها به بعد موسم قوي على سبيل الإعارة مع تفينتي من برشلونة .

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا حريص على ترك بصمته في كامب نو ، ولكن قد يتطلع إلى قضاء الموسم المقبل على سبيل الإعارة مع نادٍ آخر.

"ستكون ألمانيا خيارًا جيدًا ، وسأكون سعيدًا جدًا بالعودة إلى الدوري الإسباني" هذا ما قاله بوسكيتس لصحيفة إسبورتيو، وأضاف: "ما أريده هو أن أحقق نتائج جيدة قبل الموسم وأن أعطي كل شيء للبقاء في برشلونة ".

وعن الأندية الراغبة في ضمه قال: "نعم ، كل هذه الفرق (ماينز ، فيردر بريمن ، هامبورغ ، كولونيا ، بلد الوليد وألافيس) استفسروا عني".

ندومبيلي يرغب في الاستمرار مع توتنهام

ذكرت صحيفة التليغراف أن لاعب خط وسط توتنهام تانجي ندومبيلي حريص على البقاء في النادي وإثبات جدارته.

وبحسب ما ورد جذب نجم ليون السابق اهتمام برشلونة ، على الرغم من الموسم الأول الصعب الذي قضاه في الدوري الإنجليزي الممتاز.