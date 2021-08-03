أخبار برشلونة: ساؤول يقترب واجتماع لحسم مستقبل بيكيه وأومتيتي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021:

توتنهام يخطف مطلب برشلونة

نجح نادي توتنهام في إتمام التعاقد مع الأرجنتيني روميرو من أتالانتا مقابل 50 مليون يورو بجانب 5 ملايين إضافات أخرى

برشلونة كان يرغب في جلب اللاعب لكن السبيرز تمكن من خطفه.

Cristian Romero to Tottenham, here we go! Atalanta have accepted Spurs official bid for €50m + €5m add ons. Barça have never been in the race. ⚪️🚨 #THFC



Atalanta are closing on Merih Demiral from Juventus on loan with buy option [around €30m total]. Paperworks time soon. pic.twitter.com/5P3efBotV6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2021

انفراجة في أزمة ديمبيلي مع برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة أصبح متفائلًا بشأن تجديد عقد الدولي الفرنسي، عثمان ديمبيلي، جناح الفريق الأول بالنادي الكتالوني.

وأكدت أن المفاوضات بين إدارة برشلونة ووكلاء ديمبلي تسير بشكل جيد واقتربا من التوصل لاتفاق لاستمرار الدولي الفرنسي.

اجتماع في برشلونة لحسم مستقبل بيكيه وأومتيتي

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن من بين المهام التي سيقوم بها ماتيو أليماني مدير برشلونة الرياضي في نهاية الأسبوع، اجتماع حاسم مع أرتورو كاناليس وكيل أعمال ثنائي الدفاع، جيرارد بيكيه والفرنسي صامويل أومتيتي.

ولا يزال مستقبل أومتيتي مع برشلونة معلقًا، بعدما أكد كومان قبل مباراة شتوتجارت الألماني الماضية في حديثه مع اللاعب الفرنسي أن تغيير الأجواء سيكون أفضل بالنسبة له.

فيما يعد موقف بيكيه مع برشلونة مختلفًا بشكل تام، حيث سيتناول وكيل أعماله مسألة تخفيض راتبه، رغم عدم وجود مشكلة في التوصل إلى اتفاق.

وتؤكد "موندو ديبورتيفو" أن النادي يرى في استمرار بيكيه أمرًا لا مفر منه، رغم الخطاب الذي أرسلته إلى قادة الفريق بضرورة تخفيض 40% من رواتبهم.

برشلونة يقترب من ضم ساؤول

بالرغم من الصعوبات المالية التي يمر بها نادي برشلونة في الفترة الحالية، إلا أن ساؤول نيجيز نجم أتلتيكو مدريد هو مطلب للكتلان.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية فإن ساؤول أصبح أقرب من أي وقتٍ مضى من الكامب نو، وذلك في صفقة تبادلية مع أنطوان جريزمان.

لابورتا يلمح لرحيل موهبة برشلونة

وجّه جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، رسالة إلى رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس كما ألمح إلى إمكانية بيع إيلاش موريبا في الصيف الجاري.

وقال لابورتا في مؤتمر تقديم إيمرسون لاعبًا لبرشلونة: "نحن نعمل على تمديد عقد ميسي وتواجده مع الفريق قبل مباراة يوفنتوس في بطولة جوان جامبر يوم الأحد المقبل، وأعتقد أنّ الأمور تسير في الطريق الصحيح".

أما بالنسبة لموقف موريبا من التمديد، فعلّق لابورتا: "نحاول أن نتجنب مثل هذه الأزمة في المستقبل، لا نرغب أن يصبح متبقي للاعب موسمًا واحدًا فقط في عقده ونعرض عليه التجديد".

وواصل: "نود توجيه رسالة للاعبي الأكاديمية، نحن لا نريد لاعبين قمنا بكل شيء لأجلهم في لا ماسيا ويرفضون التجديد وفقًا لسياسة النادي ثم يرحلون بالمجان دون أي مكسب مالي أو رياضي من ورائهم".