أخبار الدوري السعودي: لينجارد مطلوب ومدافع ليون يقترب من النصر

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 15 يوليو 2022:

الاتحاد يتمسك بمحترفيه الستة ويسعى للتدعيم

مدافع ليون يقترب من النصر

والتر بواليا ينضم للدوري السعودي

لينجارد مطلوب في الدوري السعودي

الاتحاد يتمسك بمحترفيه الستة ويسعى للتدعيم

أشارت مصادر سعودية إلى تمسك نادي الاتحاد بمحترفيه الستة في سوق الانتقالات الصيفية 2022، ورغبته في تدعيم المقعدين المتبقيين.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن مدرب الفريق الجديد نونو سانتو يرغب في عمل بعض التغييرات، لكن الإدارة تسعى لحصرها على مقعدي الأجانب المتبقيين.

مدافع ليون يقترب من النصر

بحسب صحيفة الميدان، فإن مدرب النصر الجديد رودي جارسيا نجح في إقناع مدافع ليون جيسون ديناير بالانضمام للعالمي في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

النصر ليس الوحيد الراغب في ضم البلجيكي، فقد أشارت تقارير برغبة نادي الدحيل في ضمه أيضًا.

لينجارد مطلوب في الدوري السعودي

أكدت صحيفة "ذا أتلتيك" الأمريكية، على أن اللاعب الإنجليزي جيسي لينجارد قد تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية، من أجل ضمه بشكل مجاني خلال الصيف الحالي.

العرض السعودي الذي وصل إلى لينجارد وصل إلى 10 ملايين جنيه استرليني سنويًا، وهو الأمر الذي دفع اللاعب الإنجليزي في التفكير فيه جيدًا وعدم رفضه.

لينجارد أمامه عروض أخرى من الدوري الأمريكي، ولكنه رفض الفكرة حاليًا، وفي نفس الوقت لم يغلق الباب أمام العرض السعودي الذي وصل له.

والتر بواليا ينضم للدوري السعودي

أعلن النادي الأهلي المصري انتقال مهاجمه والتر بواليا لنادي القادسية الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي لمدة موسم واحد بالإعارة.

ولم يكشف العملاق القاهري عن تفاصيل الصفقة المالية، بل اكتفى بالإشارة إلى أن الانتقال سيحدث بالإعارة مع حق الشراء نهائيًا للنادي السعودي.