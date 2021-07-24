أخبار الدوري السعودي: منافس جديد للهلال على بيريرا وعيد سعيد للنصر والأهلي!

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم السبت 24 يوليو 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم:

وست هام يُنافس الهلال بشراسة على "الصفقة الحلم"

التعاقد مع ماثيوس بيريرا نجم وست بروميتش ألبيون يُعد "الصفقة الحلم" لنادي الهلال السعودي وجماهيره، وقد سبق أن دشن عشاق النادي هاشتاج على تويتر يُطالبون خلاله الداعمين وعلى رأسهم الوليد بن طلال بالتعاقد مع اللاعب.

الهلال قدم عرضه الأول لضم بيريرا بالفعل وكانت قيمته 7 ملايين يورو وقيل بعدها أنه قدم عرضًا آخر بقيمة 15 مليون يورو، لكن النادي الإنجليزي رفض العرضين وطلب مبلغًا ضخمًا يصل إلى 30 مليون جنيه استرليني.

الصحفي التركي إكرم كونور كان قد أكد رغبة ليدز يونايتد في التعاقد مع الجناح البرازيلي، وقد أضاف اليوم وست هام لقائمة الأندية الراغبة في الاستفادة من خدماته الموسم القادم.

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الشباب يهزم النصر ويتوصل لاتفاق مع الاتحاد حول القرني

نجح الشباب في التفوق على النصر في سباق التعاقد مع فواز القرني حارس مرمى الاتحاد، إذ أجمعت كافة المصادر الصحفية على توصل الناديين لاتفاق حول كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وأوضحت المصادر أن توقيع العقود والإعلان رسميًا عن انتقال فواز القرني من الاتحاد إلى الشباب سيتم خلال الساعات القليلة القادمة.

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النصر يعلن تعاقده مع فونيس موري

أعلن النصر توقيع موري لعقد يمتد لموسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث، وقد كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية أن الصفقة كلفت النادي 3 ملايين يورو، أي ما يزيد قليلًا عن 13 مليون ريال سعودي.

يله نبدأ 🤩

التمرين الأول مع #العالمي 💪 pic.twitter.com/LAlCpjw16d — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 23, 2021

والتحق اللاعب الذي يستطيع اللعب في قلب الدفاع والظهير الأيسر ووسط الملعب بمعسكر العالمي في بلغاريا وخاض تدريبه الأول بالفعل وأظهر خلاله جاهزية كاملة من الجانب البدني والفني.

تفاصيل عن الصفقة من هنا..

الراقي يعلن عن التعاقد مع البرازيلي باولينيو

أعلن النادي الأهلي، عن التعاقد مع البرازيلي باولينيو، لاعب وسط نادي جوانزهو الصيني السابق، لينضم لصفوف الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يعلن خلاله عن التعاقد مع باولينيو، وذلك بطريقة مبتكرة.

واستغل الأهلي الوسم الذي أطلقه جماهير ناديه، والذي حمل اسم "خلصوا مع باولينيو"، ليعلق عليه الأهلي قائلًا: "تتحقق الأماني بتشكيل بعض الكلمات".

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هاسي يستقر على مصير ميتريتسا مع الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن حسم المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، لمستقبل اللاعب الروماني ألكسندرو ميتريتسا مع الفريق، سواء باستمراره أو رحيله.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن البلجيكي بيسنيك هاسي، المدير الفني لفريق الأهلي، أبلغ إدارة الأهلي، موافقته على استمرار ميتريتسا وتسجيله بقائمة الفريق للموسم المقبل.

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