أخبار الدوري السعودي: رشيد غزال يرفض النصر وصدمة في صفقة بيريرا للهلال

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأحد 18 يوليو 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم:

الهلال يُوضح حقيقة أخبار "المريسل" عن جارديم والأجانب

أكد الإعلامي محمد الذايدي خلال تصريحاته لبرنامج الحصاد الرياضي مساء أمس أنه تواصل مع إدارة الهلال للاستفسار عن حقيقة تلك الأخبار، وقد نقل نفيهم الكامل لكل ما يُثار.

الذايدي أوضح أن المسؤولين في الهلال أكدوا له أن جارديم طلب ضم جميع لاعبي الفريق، سواء صاعدين أو معارين أو أجانب أو منتهية عقودهم، لمعسكر النمسا الخارجي، موضحًا لهم أنه سيُقرر هناك مصيرهم ومستقبلهم مع الفريق.

وأضاف "الدليل على صدق حديث المسؤولين أن الهلال لم يتحرك أبدًا في سوق الانتقالات أو ما يخص لاعبيه المعارين أو الشباب بعد قدوم جارديم، المدرب أكد للجميع أنه سيُشاهد اللاعبين جميعًا في معسكر النمسا وسيُقيمهم ويُقدم تقريره للإدارة، وجارديم لم يُقدم حتى الآن تقريره الفني لإدارة الهلال".

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رغم العرض الفلكي .. رشيد غزال يرفض النصر مرة أخرى

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن الجزائري رشيد غزال، جناح فريق ليستر سيتي الإنجليزي، رفض عرضًا ضخمًا جدًا من نادي النصر السعودي، من أجل التعاقد معه.

وكانت إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، قد حاولت التعاقد مع رشيد غزال من قبل، ولكن الصفقة لم تتم بسبب رفض اللاعب خوض تجربة في السعودية حاليًا، مفضلًا البقاء في أوروبا.

وأشارت صحيفة "ortadogugazetesi" التركية، إلى أن نادي النصر قدم عرضًا فلكيًا جديدًا لرشيد غزال من أجل الحصول على خدماته، ولكن اللاعب رفضه.

تفاصيل الخبر..

ليس الهلال أو الاتحاد .. نادٍ سعودي "مفاجأة" الأقرب من باولينيو

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عن موقف الأندية السعودية الراغبة في التعاقد مع النجم البرازيلي باولينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن باولينيو يمتلك عروضًا من المملكة العربية السعودية، بجانب الإمارات وقطر وتركيا، وعرض من نادي كورينثيانز البرازيلي.

المريسل قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي": "لاعب مثل باولينيو من 4 إلى 5.5 مليون مقبول، ولكن عندما عرفت أن اللاعب يريد عقد 3 سنوات، وحصوله على 3.5 مليون في الموسم، أرى أنها صفقة (لقطة)".

وأردف: "نسبة أن الأهلي يتعاقد مع باولينيو 95%، أتحدث فقط عن الأندية السعودية، الثلاثي الذي لديه رغبة في التعاقد مع اللاعب، لأنه أكثر نادي يتعامل بجدية في مفاوضاته مع باولينيو".

التصريحات كاملة...

الهلال يفاوض لاعب برشلونة السابق

دخلت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل في مفاوضات مع أحد اللاعبين العالميين، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناء على رغبة من البرتغالي ليوناردو جارديم.

وأشار الإعلامي التركي "أكرم كونور" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن الهلال يريد التعاقد مع البرازيلي باولينيو لاعب برشلونة الإسباني وجوانزهو الصيني السابق.

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وست بروميتش يوجه صدمة قوية للهلال بشأن ماثيوس بيريرا

أصبحت صفقة تعاقد نادي الهلال مع اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا معقدة للغاية، وفي طريقها للفشل، في ظل المطالبات المالية الضخمة التي وضعتها إدارة نادي وست بروميتش الإنجليزي.

نادي الهلال ارتبط اسمه باللاعب البرتغالي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناء على رغبة من المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق.

وأشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية إلى أن إدارة وست بروميتش طلبت الحصول على مبلغ يقارب الـ133 مليون ريال سعودي من أجل الموافقة على انتقال ماثيوس بيريرا لأي فريق يرغب في التعاقد معه.