أخبار الدوري السعودي: النصر يتبع مدرسة الشباب وجماهير الأهلي تحاصر الهلال!

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الإثنين 26 يوليو 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم:

الكشف عن سبب تأجيل صفقة أجنبي الهلال الجديد

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن أن تأخر الهلال في حسم صفقة اللاعب الأجنبي الجديد يعود إلى رغبة النادي في بيع أو فسخ عقد أحد أجانبه الحاليين قبل ضم اللاعب الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن الإيطالي سيباستيان جيوفينكو هو الأوفر حظًا للرحيل عن النادي خاصة مع وجود عدة عروض لأجله آخرها من باوك اليوناني الذي يُدربه رازفان لوشيسكو المدير الفني السابق للهلال.

جماهير الأهلي تطالب بخطف بيريرا من الهلال

لم تكتف جماهير الأهلي بتعاقد النادي مع الثلاثي، دانكلير وفيليب براداريتش وباولينيو، وأطلقت هاشتاج اجتاح تويتر تُطالب الإدارة من خلاله بالتعاقد مع لاعب جديد حددته بالاسم.

الجمهور الأهلاوي أطلق هاشتاج "بيريرا مطلبنا يا النفيعي" تطلب من خلاله التعاقد مع ماثيوس بيريرا جناح وست بروميتش ألبيون الذي يُعد الصفقة الأهم والحلم للهلال.

صاحب الـ25 عامًا على أعتاب الرحيل عن ناديه الإنجليزي بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وتتصارع حاليًا عدة أندية للفوز بخدماته أبرزهم الهلال ووست هام وليدز يونايتد.

وتؤكد التقارير الصحفية أن الهلال تقدم بعرضين، الأول منهما بـ7 ملايين يورو والثاني بـ15، لكن تم رفضهما من النادي الإنجليزي لرغبته في الحصول على 30 مليون جنيه استرليني على الأقل للتخلي عن بيريرا.

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هاسي يطلب جناحًا جديدًا ويُحدد ضحيته من الأجانب

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن المدرب هاسي طلب من الإدارة التعاقد مع جناح أيمن جديد، وذلك خلال التقرير الفني الذي سلمه لها مؤخرًا.

أبلغ المدرب الألباني الإدارة كذلك أن اللاعب الأجنبي الذي سيُغادر حال تم التعاقد مع جناح أيمن هو لاعب الوسط ليوبومير فيسا، ويُعد ذلك خيارًا مفاجئًا نظرًا لإصرار المدرب في بداية عمله على استمرار اللاعب الصربي خلال الموسم القادم.

هاسي عزز تلك الرغبة باصطحاب اللاعب معه إلى معسكر الإعداد الخارجي في تونس، وقد أكد مرارًا حاجته له ورفضه التفريط به، لكن ربما التعاقد مع باولينيو غير من حساباته.

الاقتصادية نقلت عن مصدر في النادي قوله "هناك اتفاق بين الجهازين الفني والإداري أنه في حال تم الوصول إلى لاعب أجنبي يلبي احتياجات الفريق في الخانة التي طالب بها المدرب سيتم تسريح الصربي ليوبومير فيسا".

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النصر يحسم مستقبل مارتينيز على طريقة الشباب مع سيبا

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية في نسختها الصادرة صباح اليوم أن إدارة النصر قررت اتباع أسلوب الشباب مع مهاجمه سيبا وكذلك الاتفاق مع مدافعه سيدريك يامبيري في تعاملها مع بيتي مارتينيز.

الإدارة النصراوية مازالت تنتظر تقرير الطبيب المعالج للاعب لحسم موقفه وموعد عودته للعب، وإن كان قبل فترة الانتقالات الشتوية أم بعدها، لكنها في نفس الوقت وضعت السيناريو الأفضل للتعامل مع الأمر حال لم يستطع العودة قبل يناير القادم.

قررت الإدارة رفع اسم اللاعب من القائمة الأولى مع الالتزام أمام لجنة الاحتراف والاتحاد السعودي لكرة القدم بدفع رواتبه كاملة، كما فعل ناديي الشباب والاتفاق مع سيبا وسيدريك خلال الموسم الماضي.

الناديان وبالاتفاق مع اللاعبين حذفا اسميهما من القائمة الرسمية لهما في الدوري السعودي مع استمرارهما في دفع رواتبهما، ومن ثم أعادا قيدهما في فترة الانتقالات الشتوية حين تعافيا من الإصابة.

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هاشتاج مثير يُطالب الأهلي بالتعاقد مع نجم الهلال

دشن الجمهور الأهلاوي هاشتاج على تويتر للمطالبة بالتعاقد مع نجم وسط الهلال لدعم المنظومة الهجومية للفريق والتي يقودها النجم السوري عمر السومة.

جمهور الأهلي طالب الإدارة برئاسة ماجد النفيعي بالتعاقد مع السعودي هتان باهبري الذي يبدو أنه خارج حسابات الهلال ومدربه ليوناردو جارديم.

ودشن الجمهور هاشتاج بعنوان "هتان مطلب أهلاوي" اجتاح تويتر سريعًا وأصبح "تريند" على المنصة الزرقاء، والمثير أن الكثير من جماهير الهلال نشرت نفس الهاشتاج لرغبتهم في التخلص من اللاعب صاحب الـ29 عامًا.

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