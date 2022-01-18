أخبار الدوري السعودي اليوم: كولن يرفض عرض الهلال .. والأهلي يضم المقرن

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022:

حسب قسم الانتقالات في موقع "ترانسفير ماركت" فإن نادي كولن الألماني رفض فكرة التخلي عن خدمات الفرنسي أنتوني موديست لصالح نادي الهلال.

وأكد الموقع الألماني أن الهلال تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع موديست، والذي كان مغريًا ماديًا، لكن فكرة تخلي كولن عن المهاجم الفرنسي تبدو مستحيلة، إلا إذا كان العرض أكبر.

صحيفة "الرياضية" كشفت أن السنغالي الحسن نداو لاعب الأهلي غادر مدينة جدة متجهًا إلى تركيا، بعد قرار إدارة النادي باستبعاده رسميًا من قائمة الفريق.

وتلقت إدارة الأهلي عروضًا من أندية فرنسية وتركية للحصول على خدمات نداو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبدأ الأهلي التفاوض مع تلك الأندية، لكن العروض التي تلقاها تطلب فقط استعارة نداو حتى نهاية الموسم الجاري.

تعاقد نادي الفتح مع أيمن الخليف لاعب المنتخب السعودي الأولمبي حتى صيف 2025.

ومن المنتظر أن يشارك الخليف في الجولة المقبلة مع الفتح في الدوري السعودي، حيث بدأ على الفور برنامجًا لياقيًا لتجهيزه للمباريات.

وبدأ الخليف مشواره في صفوف نادي هجر، قبل الانتقال إلى الأهلي ثم إلى الوحدة.

حسب صحيفة "الرياضية" فإن إدارة نادي الاتفاق تنتظر عودة الجزائري رايس مبولحي من المشاركة مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا، لفتح باب التفاوض معه على تجديد عقده.

مبولحي دخل الفترة الحرة في عقده مع الاتفاق في يناير الجاري، ويأمل "فارس الدهناء" في أن يتوصل لاتفاق لتجديد حارسه لمدة موسمين مقبلين.

وأكد المصدر نفسه أن مبولحي لا يمانع تجديد عقده مع الاتفاق، ويمنحه أولوية التعاقد للاستمرار في صفوفه.

أعلن الأهلي رسميًا عن تعاقده مع عبد الله المقرن مهاجم فريق الرائد، بعقد يمتد لأربعة مواسم مقبلة.

الأهلي تعاقد مع المقرن على أن يتم تفعيل عقده بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد انتهاء عقده الحالي مع الرائد