أخبار الدوري السعودي اليوم: الخزري يرفض النصر .. ونادٍ تركي يريد إيجالو

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022:

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن التونسي وهبي الخزري لاعب نادي سانت إيتيان الفرنسي رفض عرضًا مغريًا للانتقال إلى نادي النصر.

عقد الخزري مع سانت إيتيان ينتهي في الثلاثين من يونيو 2022، ولذلك حاول النصر تقديم عرض كبير في محاولة لضمه إلى صفوف "العالمي".

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن الخزري رفض الفكرة في الوقت الحالي، مفضلًا الاستمرار في فرنسا حيث يملك عروضًا من أندية ليل ونيس ومارسيليا.

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الإصابة التي تعرض لها الجزائري سفيان بن دبكة لاعب فريق الفتح، خلال مشاركته مع منتخب بلاده، ستجعله يغيب عن تدريبات فريقه خلال الأسبوعين المقبلين.

وأكدت الصحيفة أن الجهاز الطبي لنادي الفتح ينتظر التقرير الخاص بالإصابة التي تعرض لها البيروفي كريستيان كويفا صانع الألعاب، الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بيرو أمام أستراليا في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2022.

كما يبدو أن مشاركة المغربي مراد باتنا خلال آخر مباراتين في موسم الدوري السعودي للمحترفين مرهونة بالتقرير الطبي الذي من المرجح أن يصدر في وقت لاحق.

أعلن نادي الرائد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عن فسخ عقد حارس المرمى الإسباني ياجو هيريرين بالتراضي.

وجاء في البيان الذي أصدره الرائد: "أظهرت الكشوفات الطبية التي خضع لها الحارس الإسباني ياجو هيريرين على موضع إصابته التي تعرض لها اللاعب قبل أيام بالقدم اليمنى، أنها تحتاج إلى فترة علاج لعدة أيام قادمة وبالتالي لن يكون في استطاعة اللاعب المشاركة في المباراتين المقبلتين أمام فريقي الأهلي وأبها بالدوري السعودي".

واختتم: "تقرر عقب الاجتماع مع هيريرين إلغاء عقده بالتراضي بين الطرفين، وقدمت إدارة النادي شكرها لحارس المرمى على ما قدمه خلال الفترة الماضية".

🧤 | بعد نتائج الكشف الطبي .. إدارة #الرائد تلغي عقد الحارس الأسباني ياقو هيريرين بالتراضي بين الطرفين pic.twitter.com/F8ZClum39R — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) June 15, 2022

تلقى نادي التعاون أنباء سيئة بعد الكشف عن تعرض يزيد البكر لاعب الفريق إلى قطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

البكر تعرض إلى إصابة في تدريبات التعاون، والتي كان يستعد خلالها الفريق إلى خوض آخر جولتين من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يخضع يزيد البكر إلى تدخل جراحي سيتم تحديد موعده لاحقًا، ومن ثم يبدأ عملية التأهيل من أجل العودة.

نجح نادي الاتفاق في توقيع عقد احترافي لمدة ثلاث سنوات مع حارسه الشاب بلال الدواء، وهو من مواليد 2004.

كما تمكن الاتفاق أيضًا من توقيع عقد احترافي مع مهاجمه الشاب محمد العيسى، وهو من مواليد 2006.

وأكد معاذ العوهلي الرئيس التنفيذي لنادي الاتفاق بأن التوقيع مع بلال الدواء ومحمد العيسى جاء بتوصية فنية نظرًا لتميز الثنائي منذ التدرج في الفئات السنية بالنادي.

أكدت صحيفة "الوئام" السعودية أن نادي بشكتاش التركي قد فتح خط تواصل مع النيجيري أوديون إيجالو مهاجم نادي الهلال، في محاولة للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الصحيفة السعودية أكدت أن بشكتاش وضع ميزانية مفتوحة للتعاقد مع إيجالو، والذي يعد على رأس أولويات الفريق التركي.

ويمتد عقد إيجالو مع الهلال حتى 30 يونيو 2023، وقد يفكر "الزعيم" في بيعه من أجل الحصول على سيولة مالية، بدلًا من خسارته بالمجان في نهاية الموسم.