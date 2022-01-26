أخبار الدوري السعودي اليوم: الأهلي يعزز صفوفه .. والنصر يتحرك نحو أوباميانج

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 26 يناير 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 26 يناير 2022:

أعلن نادي الأهلي رسميًا نجاحه في الحصول على خدمات علي مجرشي لاعب نادي الشباب، ليواصل "الراقي" عملية تدعيم صفوفه في يناير الجاري.

واستطاعت إدارة الأهلي شراء المدة المتبقية من عقد علي مجرشي لاعب الشباب بمبلغ 3 ملايين ريال، لينضم إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

تواصل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم تحقيقها في قضية محمد كنو لاعب نادي الهلال، بعد توقيعه لناديين في نفس الوقت.

وحسب صحيفة "الرياضية" فإن اللجنة استدعت ممثلي إدارة الهلال والنصر للاستماع إلى أقوالهما في القضية، بعد أن وقع اللاعب للنصر بصفته لاعبًا حرًا قبل أن يقرر تمديد عقده مع الهلال.

وكشفت الصحيفة أن اللجنة خاطبت الناديين بشكل رسمي من أجل حضور ممثلين عنهما إلى لجنة الاستماع، حيث طلبت من نادي النصر حضور أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي، وعبد الله التركي، مدير الاحتراف، لإتمامهما التوقيع مع كنو، فيما طلبت من الهلال حضور عبد الله الجربوع، الرئيس التنفيذي، وفهد المفرج، المدير التنفيذي لكرة القدم.

وفقًا لقناة " CBS Sports" فإن النصر قدم عرضًا لاستعارة الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم آرسنال، مع بند شراء إلزامي بقيمة تسعة ملايين دولار، لكن حتى الآن لم يحصل على موافقة سواء من اللاعب أو ناديه.

وأوضحت القناة أن الجابوني يفضل البقاء في أوروبا لأسباب مهنية وشخصية، لكن النصر قدم حزمة من الضمانات المقنعة لأوباميانج وعائلته، للموافقة على الانتقال للشرق الأوسط.

آرسنال مستقر على الاستغناء عن اللاعب، لكنه لا يزال يدرس العروض المقدمة إليه، لاختيار أفضلها.

أعلن نادي النصر رسميًا عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح له تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد النادي عبر حسابه الرسمي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه تمكن من الحصول على شهادة الكفاءة، بدعم من الأمير خالد بن فهد العضو الذهبي، ما يمكّنه من تسجيل لاعبين جدد في قائمته.

أكدت صحيفة "الرياض" أن النادي الأهلي كثف من مفاوضاته مع نظيره سبورتينج لشبونة البرتغالي، من أجل الحصول على خدمات البرازيلي برونو تاباتا لاعب وسط الفريق خلال شهر يناير الجاري.

إدارة الاهلي برئاسة ماجد النفيعي، تتحرك بشكل مستمر بفترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق لمساعدته فيما تبقى من الموسم.

الصحيفة كشفت عن وجود مفاوضات مكثفة من أجل ضم لاعب لشبونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويطمح الأهلي في موافقة إدارة النادي البرتغالي على التخلي عن اللاعب، مع وجود بند أحقية الشراء بعد انتهاء فترة الإعارة.