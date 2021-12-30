أخبار الدوري السعودي اليوم: أزمة في الاتحاد بسبب حمد الله .. والهلال يفاوض جيسوس

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021:

يبدو أن بداية المغربي عبد الرزاق حمد الله مع نادي الاتحاد، قد تشهد أزمة جديدة تضاف لأزمات العميد، وذلك بعد انتقاله لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

لمزيد من التفاصيل: حمد الله يتسبب في أزمة جديدة لنادي الاتحاد!

تزايدت التقارير التي تؤكد أن البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للهلال، اقترب من الرحيل عن منصبه، فيما أشارت بعض التقارير أيضًا إلى أن هناك عرضًا من الزعيم لإعادة مواطنه جورج جيسوس!

وفسخ جيسوس عقده مع نادي البرتغالي بنفيكا منذ يومين، ليصبح بلا فريق خلال الوقت الحالي، بعدما أعلن النادي عن فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

لمزيد من التفاصيل: "عرض يسيل اللعاب" .. هل يعود جيسوس مجددًا إلى الهلال؟

صحيفة "الرياضية" أكدت أن إدارة نادي النصر تتمسك بموقفها في قضية رحيل عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق السابق إلى نادي الاتحاد.

وتقدمت إدارة النصر، حسب الصحيفة، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد حمد الله.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النصر رفضت الوساطات التي حدثت بين الطرفين لإنهاء الخلاف، وتمسكت بحقها في الحصول على الشرط الجزائي البالغ نحو 20 مليون يورو.

يدخل محمد كنو نجم نادي الهلال خلال الأيام القليلة القادمة الفترة الحرة من عقده مع "الزعيم"، حيث يتبقى له ستة أشهر فقط في عقده مع بطل الدوري السعودي.

صحيفة "عكاظ" كشفت أن إدارة الهلال تحرص على تمديد عقد كنو مع الزعيم واستمرار اللاعب ضمن الكتيبة الزرقاء، ولن يتم التفريط به في ظل الإمكانات الفنية الجيدة التي يتميز بها، ويعتبر من الركائز المهمة في خارطة الفريق الأزرق.

أكدت صحيفة "عكاظ" أن إدارة نادي الاتحاد في طريقها للاستغناء عن عبد الرحمن اليامي مهاجم الفريق مع بداية فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك عددًا من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تنتظر مخالصة اللاعب عبد الرحمن اليامي من نادي الاتحاد على أن يتم استقطابه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

