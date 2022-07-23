أخبار الدوري السعودي: النصر يستفسر عن ديانج وطارق حامد إلى الاتحاد

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم السبت 23 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 23 يوليو 2022 في سوق الانتقالات الصيفية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 23 يوليو 2022:

طارق حامد ينهي اتفاقه مع الاتحاد ويتبقى الإعلان الرسمي

النصر يستفسر عن إمكانية ضم ديانج من الأهلي

فونيس موري يقترب من الرحيل عن النصر إلى المكسيك

الوحدة يقترب من التعاقد مع أمير كردي

الأهلي يدخل في مفاوضات مع حارس سبورتينج لشبونة

طارق حامد ينهي اتفاقه مع الاتحاد ويتبقى الإعلان الرسمي

كشفت تقارير صحفية عن اتفاق طارق حامد، لاعب الزمالك المصري، على الانضمام لصفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحافة المصرية، فإن حامد سينضم إلى صفوف العميد بعقد يمتد إلى موسمين، ومن المنتظر أن يلحق ببعثة الفريق بالنمسا بعد التوقيع الرسمي.

النصر يستفسر عن إمكانية ضم ديانج من الأهلي

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، استفسرت من الأهلي المصري، عن إمكانية التعاقد مع أليو ديانج لاعب وسط الفريق.

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، على أن نادي النصر استفسر عن موقف المالي أليو ديانج من أجل ضمه، ولكن لم يتم إرسال عرض رسمي حتى الآن.

فونيس موري يقترب من الرحيل عن النصر إلى المكسيك

اقترب نادي النصر من بيع عقد مدافعه الأرجنتيني فونيس موري، لنادي كروز أزول المكسيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد عدم النية في الإبقاء عليه.

وبحسب الصحفي الإسباني كيري، فإن فونيس موري، وافق على الانضمام إلى كروز أزول، بعقد مدته موسم واحد فقط.

الوحدة يقترب من التعاقد مع أمير كردي

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الوحدة، اقترب من التعاقد مع أمير كردي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن اتفاق الوحدة وكردي، يتبقى عليه بعض التفاصيل الصغيرة، لحسم الصفقة والتوقيع الرسمي، خلال الفترة القليلة القادمة.

الأهلي يدخل في مفاوضات مع حارس سبورتينج لشبونة

أكدت تقارير صحفية، دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع سبورتينج لشبونة، للتعاقد مع الحارس رينان ريبيرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحافة البرتغالية، فإن إدارة الأهلي تسعى لتدعيم مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع رينان، ودخلت في مفاوضات جادة مع إدارة الفريق البرتغالي.