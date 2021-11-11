يرى فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، أن بيده كلمة السر كي يتطور مستوى عبد العزيز البيشي؛ جناح أيمن نادي الاتحاد السعودي، مشيدًا بموهبته ومؤكدًا استمتاعه بأدائه.

صاحب الـ27 عامًا سبق أن لعب للشباب، التعاون، الفيصلي وأخيرًا العميد، الذي انضم له في يناير 2019.

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وخلال الموسم الجاري، شارك البيشي في تسع مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بواقع 540 دقيقة، سجل خلالها هدف وحيد، ولم يصنع أي أهداف.

أحد المشجعين يرى أن البيشي هو القطعة التي تنقص المنتخب السعودي الأول، مؤكدًا أنه سيكمل خط الوسط بجانب سلمان الفرج وسالم الدوسري، لكن الإعلام لم يعطه حق.

ورد عليه الهريفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "والله اني احب لعبه و يطربني ويشدني، بس اوقات اقول عنده شي مفقود يجعله مايلعب بستمرار ولا يكون اساسي".

وأضاف: "الله لو اقابله كان عطيته هالحلقة المفقودة رغم انها متأخره".

والله اني احب لعبه و يطربني ويشدني

بس اوقات اقول عنده شي مفقود يجعله مايلعب بستمرار ولا يكون اساسي .



الله لو اقابله كان عطيته

هالحلقة المفقودة رغم انها متأخره .🙏 https://t.co/iWHegf1F63 — فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) November 11, 2021

يذكر أن المنتخب السعودي تعادل في مباراة الليلة أمام أستراليا دون أهداف، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

الأخضر يتصدر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.