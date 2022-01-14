أحلام ريال مدريد في خطر.. باريس يعرض على مبابي عقد قصير المدى

أفادت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان، ترفض الاستسلام في محاولاتها لإقناع كيليان مبابي، لاعب الفريق بتجديد عقده والاستمرار داخل حديقة الأمراء.

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي، مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد، وإن كان مبابي ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد في صفقة مجانية بنهاية الموسم الحالي.

ولكن بحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان، يستعد لتوجيه صدمة قوية لإدارة ريال مدريد، بالاقتراب من التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقد قصير المدى مع مبابي.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن اللاعب في الوقت الحالي لا يمانع من تجديد عقده مع باريس لمدة سنة إضافية أو سنتين، ولكنه لن يقرر أي شيء قبل نهاية الموسم الحالي.

ومن جانبها تشعر إدارة باريس سان جيرمان، بالتفاؤل بشأن استمرار مبابي صاحب الـ 23 عامًا، داخل حديقة الأمراء، فهو يشعر بالراحة في العاصمة الفرنسية، كما أن عائلته متواجدة معه وكذلك أصدقائه.

ومن جانبها تلتزم إدارة ريال مدريد الهدوء، وتراقب وضع مبابي مع باريس بكل هدوء، فإدارة فلورنتينو بيريز لا تريد أن تدخل في أي صراعات مع إدارة الفريق الفرنسي، ولكن هناك يقين بأن مبابي سيرتدي قميص الملكي الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان، يستعد لمواجهة ريال مدريد في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، في شهر مارس المقبل، وتركيز الفريق الباريسي منصب على الفوز بالمباراة والعبور إلى الدور التالي، من أجل تحقيق الحلم والفوز بذات الإذنين.