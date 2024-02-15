"احضروه إلى الهلال" .. نجل أسطورة الزعيم ينضم لمنتخب الإمارات!

نجل أسطورة الزعيم ينضم إلى الأبيض الإماراتي!

انضم نجل أحد أساطير نادي الهلال المحترفين، إلى صفوف المنتخب الإماراتي، وذلك في خطوة مفاجأة، لتبدأ المطالبات بضمه إلى صفوف الزعيم!

ونشر السويدي كريستيان ويلهامسون أسطورة نادي الهلال، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة لنجله صاحب الـ10 سنوات.

وعلق ويلهامسون على صورة نجله قائلًا: "تستحق بجدارة، تم اختياره لمنتخب الإمارات تحت 11 عامًا، استمر في كونك انت ولدي، وابق متواضعًا ولا تتوقف عن الإيمان".

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وقامت جماهير الهلال بالتعليق على صورة ويلهامسون الصغير، حيث طالبوا بضمه إلى صفوف الزعيم، ليُصبح خليفة لوالده الذي تألق مع الموج الأزرق.

ولعب ويلهامسون خلال الفترة من 2008 إلى 2011 في صفوف نادي الهلال، حيث استطاع أن يحقق لقب الدوري السعودي للمحترفين مرتين، وكأس ولي العهد 3 مرات.