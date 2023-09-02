احضروا له دوري أبطال أوروبا الآن .. النصر "كاسترو" لن يستطيع أن يوقفه أحد!

النصر لعب فأمتع فانتصر بخماسية ليُبهر الجميع بما يقدمه من مستوى جماعي

SHAHID

عندما كنت أشاهد مباراة النصر والحزم في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن، وقتها جاء في ذهني نفي ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما ذكر حول السعي وراء مشاركة فريق سعودي في دوري أبطال أوروبا، لأتمنى أن الأمر حقيقيًا بعد ما رأيته من مستوى للنصر!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر فاز على الحزم بخمسة أهداف "مع الرأفة" مقابل هدف واحد، في مباراة كانت ممتعة جدًا للاعبي العالمي، الذين قدموا ملحمة جماعية رائعة، للمباراة الثالثة على التوالي رفقة البرتغالي لويس كاسترو.

بعد أن حقق كاسترو مع نادي النصر بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، وبدأت موسم دوري روشن السعودي، تعثر العالمي في أول جولتين، وقتها بدأت حملة التشكيك في المدرب البرتغالي.

وكان أن يواصل النصر الانهيار الغريب بالخروج مبكرًا من دوري أبطال آسيا، لولا صحوة لاعبي العالمي الذين نجحوا في الفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي، ليتأهل الفريق إلى دور المجموعات.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ولكن بعدها وجدنا وجه آخر لنجوم النصر، الذين نجحوا في الفوز بخماسية أمام الفتح ثم رباعية نظيفة أمام الشباب، واليوم يفوز على الحزم بخماسية.

لن يستطيع أحد إيقاف النصر "كاسترو"

بعد ما رأيناه خلال المباريات الـ3 الأخيرة، يمكننا اليوم أن نقول أنه لن يستطيع أحد إيقاف النصر كاسترو حاليًا، في ظل اللعب الجماعي الذي ظهر وطغى على لاعبي العالمي.

كاسترو نجح في وقت قصير في تطبيق جزء كبير من أفكاره التكتيكية، وساعده على ذلك التعاون الكبير بين اللاعبين الذين ظهر عليهم الرغبة الحقيقية في تقديم مستوى يُبهر الجميع ويليق بأسمائهم.

أكثر الأشياء التي أنجحت كاسترو خلال المباريات الثلاث الأخيرة، هو تغيير طريقة اللعب من 4-3-3 إلى 4-2-3-1، التي منحت اللاعبي "إكسير الحياة"، ليتمكنوا من تقديم كل ما لديهم.

البرتغالي أوتافيو ساعد كاسترو كثيرًا على تغيير طريقته، ولعب دورًا كبيرًا في تحويل اللعب من الدفاع إلى الهجوم بطريقة سلسلة، بالإضافة إلى دوره الفعال في مساندة لاعبي الوسط والجناحين.

أوتافيو أعطى النصر ما كان يفتقده مع تواجد البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي كان ضعيفًا على الجانب الدفاعي، بجانب عدم انسجامه مع اللاعبين الجدد في صفوف العالمي.

كل هذه الأمور التكتيكية بجانب اللعب الجماعي الذي لن يستطيع أحد إيقافه في دوري روشن حاليًا، لذلك تمنيت أن أرى النصر في دوري أبطال أوروبا!

SHAHID